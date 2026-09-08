 Misiune neobișnuită în Tulcea: pompierii, chemați să recupereze un papagal care a evadat din apartament | adevarul.ro
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Video Misiune neobișnuită în Tulcea: pompierii, chemați să recupereze un papagal care a evadat din apartament

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Pompierii din Tulcea au fost chemați să intervină marți, 8 septembrie, într-o situație mai puțin obișnuită: papagalul unui localnic a evadat din casă și a zburat într-un copac, unde a rămas până la sosirea salvatorilor.

„În cursul acestei după-amiezi, un apel la numărul unic de urgență 112 anunța dispeceratul ISU «DELTA» Tulcea despre faptul că, un animal de companie ceva mai exotic, a evadat din «adăpostul» care îi oferea siguranță și hrană pe săturate.

Proprietarul care a anunțat la 112 evadarea a relatat faptul că este vorba de un papagal ceva mai deosebit, de aproximativ 80 de cm și care cântărește în jur de 2 kg, stă relaxat într-un copac din fața apartamentului care îi era casă «micuțului» înaripat”, a transmis ISU Tulcea într-o postare.

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Foto: Facebook/ISU Tulcea

Pompierii au sosit la fața locului cu o autoscară și, după mai multe încercări, au reușit să recupereze papagalul.

„Ca orice solicitare, pompierii tulceni au luat în serios urgența cetățeanului. Orice animal de companie, indiferent de specie și rasă este considerat, pentru cineva, un membru al familiei așa că în timpi operativi de la primirea apelului, pompierii din cadrul Detașamentului Tulcea au ajuns la locul solicitării cu o autoscară și după câteva insistențe și manevre delicate, au reușit să recupereze frumoasa înaripată.

Era vorba de un papagal exotic care, pui fiind, avea dimensiuni impresionante.  A fost predat proprietarului în siguranță și suntem convinși că își va lua măsuri suplimentare ca acest tip de «evadare» să nu mai poată fi posibil.”

Este vorba de un papagal Ara, pasăre originară din America de Sud și Centrală. Membrii acestui gen au un penaj viu colorat, de obicei predominant roșu sau verde, o coadă lungă și ascuțită și un cioc puternic.

Există opt specii care au supraviețuit, două specii dispărute care au devenit extincte în epoca modernă și o a treia specie dispărută, cunoscută doar din rămășițe subfosile.

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