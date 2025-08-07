Video Un papagalul vorbitor și-a trădat stăpânii, traficanții de droguri. Cum a ajutat poliția să destructureze o întreagă rețea

Un papagal vorbitor a ajutat poliția britanică să destructureze o rețea de traficanți de droguri, după ce a fost învățat de un membru al bandei să repete expresii folosite de dealerii de pe stradă, precum „two for 25” (două pentru 25 de lire).

Papagalul, numit Mango, a fost descoperit în timpul unor percheziții în orașul Blackpool, în urma cărora poliția a confiscat cantități importante de heroină și cocaină. Investigația a arătat că rețeaua era condusă din închisoare de un bărbat de 35 de ani, Adam Garnett, care a coordonat operațiunile între 2023 și 2024, notează BBC.

În urma percheziției celulei sale, anchetatorii au găsit telefoane mobile pe care erau salvate videoclipuri cu pachete de droguri și cu papagalul Mango „jucându-se” cu niște bancnote.

Papagalul, „dresat” în fața unui copil

O înregistrare de pe telefonul iubitei lui Garnett o arată râzând în timp ce îl învață pe Mango să repete expresia „two for 25”, în prezența unui copil.

Tot în urma perchezițiilor, poliția i-a identificat ca membri importanți ai rețelei pe Dalbir Sandhu din Cleveleys, Jason Gerrand din Thornton-Cleveleys și Gareth Burgess, originar din Blackpool, dar stabilit în Bedfordshire.

Pe telefonul lui Sandhu, anchetatorii au descoperit o listă completă cu prețuri și tranzacții, precum și linkuri către articole despre traficul de droguri, pe care le trimitea altor membri ai grupului.

Ce sentințe a primit rețeaua de traficanți

În total, 15 persoane implicate în rețea și-au recunoscut vinovăția pentru infracțiuni legate de droguri, în fața Tribunalului din Preston, între februarie 2023 și iulie 2024. Pedepsele primite au fost între 7 ani și 19 ani de închisoare.

Două persoane au fost condamnate în lipsă, după ce nu s-au prezentat la proces. Poliția a emis mandate de arestare pentru cei doi: 7 ani de închisoare, respectiv 5 ani.

Poliția continuă căutările pentru persoanele condamnate în lipsă.