Video Dronă filmată în Tulcea, la granița cu Ucraina. MApN: „Sistemele de apărare antiaeriană, trecute în stare de alertă”

Alertă de dronă în județul Tulcea. Persoanele aflate în Tulcea, în zona de graniță cu Ucraina, au primit vineri dimineață un mesaj RO-ALERT, prin care populaţia este informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spaţiul aerian.

Sursa video: Facebook/Dotto TV

UPDATE 11.10 Reacția MApN: Două aeronave F-16 au decolat pentru cercetare

Ministerul Apărării Naționale a transmis un mesaj cu privire la drona filmată în județul Tulcea. Zona în care a fost filmată drona este zona Chilia Veche-Vâlcove, potrivit MApN.

Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian. Este posibil ca resturi de dronă să fi căzut și pe teritoriul României, în zona Chilia Veche.

„Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian. La ora 10.05 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată. Din datele existente până la această oră, este posibil ca resturi de dronă să fi căzut și pe teritoriul României, în zona Chilia Veche. Echipe specializate sunt pregătite să intervină în teren pentru a demara o operațiune de căutare”, au transmis reprezentanții MApN.

Știrea inițială În mesajul transmis populației în jurul orei 10:05, locuitorii sunt informați că există posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spațiul aerian. Autoritățile le recomandă oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se arată în mesajul RO-ALERT.

Potrivit autorităților, avertizarea a fost transmisă pentru zona de nord a județului Tulcea, după ce au fost semnalate ținte aflate în apropierea frontierei României cu Ucraina.

Mesajul a fost emis prin intermediul sistemului național de avertizare a populației, pe baza informațiilor furnizate de structurile competente responsabile cu supravegherea și securitatea spațiului aerian.

Autoritățile din județul Tulcea le recomandă cetățenilor să urmărească atent mesajele primite și să respecte indicațiile transmise.

„Recomandăm cetăţenilor să urmărească cu atenţie conţinutul mesajului primit şi să respecte indicaţiile transmise de autorităţi. În cazul în care observă situaţii care le pot pune în pericol siguranţa, sunt rugaţi să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, au transmis reprezentanții autorităților locale.