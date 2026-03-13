Budapesta critică dur Bruxelles-ul: Europa „dansează după cum cântă Zelenski”, în timp ce facturile la energie explodează

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a criticat dur politica energetică a Uniunii Europene, susținând că Bruxelles-ul ar acționa sub influența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Oficialul de la Budapesta afirmă că sancțiunile împotriva energiei rusești contribuie la creșterea prețurilor la combustibili în Europa.

Într-un comunicat al Ministerului ungar de Externe, Peter Szijjarto a declarat că actualele tensiuni din Orientul Mijlociu afectează serios aprovizionarea globală cu energie.

„Războiul din Orientul Mijlociu are un impact serios asupra aprovizionării globale cu energie”, a subliniat șeful diplomației ungare, citat de Agerpres. El a amintit că exporturile statelor arabe reprezintă piloni esențiali ai pieței mondiale de petrol.

Potrivit acestuia, închiderea Strâmtorii Ormuz a făcut ca livrările de țiței către piața globală să devină „imposibile sau cel puțin foarte incerte”. În aceste condiții, a spus Szijjarto, prețurile la benzină și motorină au început să crească, în special în Europa.

Critici la adresa Bruxelles-ului

Oficialul ungar a acuzat instituțiile europene că urmează linia politică a Kievului, în detrimentul intereselor economice ale statelor membre.

„De ce a tras Europa băţul scurt? Ei bine, pentru că Bruxelles-ul dansează cum îi cântă Zelenski, motiv pentru care Bruxelles-ul a interzis sursele de energie ruseşti”, a afirmat ministrul ungar de externe.

Szijjarto a invocat și decizia Statelor Unite de a suspenda sancțiunile asupra transporturilor maritime de țiței rusesc, măsură care, potrivit lui, ar avea rolul de a evita noi creșteri ale prețurilor pe piața energiei.

Apel pentru suspendarea sancțiunilor

În contextul creșterii prețurilor la energie în Europa, ministrul ungar a cerut Uniunii Europene să suspende imediat sancțiunile impuse petrolului rusesc.

El susține că o astfel de decizie ar reduce semnificativ costurile pentru consumatori. Totuși, Szijjarto este sceptic că Bruxelles-ul va face acest pas. „Dar şantajul lui Zelenski şi adoraţia Bruxelles-ului faţă Ucraina vor face ca interdicţia asupra petrolului rusesc în Europa să rămână în vigoare”, a apreciat oficialul ungar.

În același timp, ministrul a subliniat că Ungaria încearcă să protejeze populația de scumpiri prin măsuri interne. „În Ungaria aplicăm preţuri protejate. I-am protejat pe unguri de creşterile de preţuri, dar soluţia ar fi să facem ceea ce fac americanii”, a mai spus Peter Szijjarto.