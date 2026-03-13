Planul rușilor de a-l elimina pe generalul Andrii Biletski, dejucat de SBU înainte ca atacul cu rachete și drone să fie pus în aplicare

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut un agent rus care pregătea un atac cu rachete și bombe asupra generalului Andrii Biletski, comandantul celui de-al Treilea Corp de Armată, au transmis autoritățile ucrainene.

Potrivit SBU, serviciile speciale rusești au recrutat un operator dronă pentru a corecta un posibil atac asupra generalului Andrii Biletski, folosind informații obținute din regiunea Harkov.

Suspectul urmărea să obțină detalii despre ora și locul sosirii lui Andrii Biletski la pozițiile unității sale și să transmită rușilor locația sediului și a centrului de instruire al brigăzii sale, potrivit focus.

Agentul a fost reținut pe teritoriul garnizoanei și i-a fost confiscat smartphone-ul folosit pentru comunicarea cu serviciile rusești.

Investigația a arătat că bărbatul a fost recrutat prin intermediul fostei sale soții, care locuiește în regiunea Zaporizhzhia și lucrează în Rusia. Suspectul este acuzat de (înaltă trădare în timpul legii marțiale) și riscă închisoarea pe viață cu confiscarea proprietăților.

Cine este Andrii Biletski

Generalul Andrii Biletski conduce Al Treilea Corp de Armată din martie 2025. În 2014, el a fondat și condus batalionul Azov și a devenit, ulterior, liderul partidului Corpul Național și deputat în Parlamentul Ucrainei.

După invazia rusă din 2022, Andrii Biletski a condus Regimentul SOF Azov la Kiev, transformat în Brigada a 3-a de Asalt Separat.

În octombrie 2025, Andrii Biletski a fost avansat la gradul de general de brigadă.