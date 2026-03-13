search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Planul rușilor de a-l elimina pe generalul Andrii Biletski, dejucat de SBU înainte ca atacul cu rachete și drone să fie pus în aplicare

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut un agent rus care pregătea un atac cu rachete și bombe asupra generalului Andrii Biletski, comandantul celui de-al Treilea Corp de Armată, au transmis autoritățile ucrainene.

Andrii Biletski FOTO: X
Andrii Biletski FOTO: X

Potrivit SBU, serviciile speciale rusești au recrutat un operator dronă pentru a corecta un posibil atac asupra generalului Andrii Biletski, folosind informații obținute din regiunea Harkov.

Suspectul urmărea să obțină detalii despre ora și locul sosirii lui Andrii Biletski la pozițiile unității sale și să transmită rușilor locația sediului și a centrului de instruire al brigăzii sale, potrivit focus.

 Agentul a fost reținut pe teritoriul garnizoanei și i-a fost confiscat smartphone-ul folosit pentru comunicarea cu serviciile rusești.

Investigația a arătat că bărbatul a fost recrutat prin intermediul fostei sale soții, care locuiește în regiunea Zaporizhzhia și lucrează în Rusia. Suspectul este acuzat de (înaltă trădare în timpul legii marțiale) și riscă închisoarea pe viață cu confiscarea proprietăților.

Cine este Andrii Biletski

Generalul Andrii Biletski conduce Al Treilea Corp de Armată din martie 2025. În 2014, el a fondat și condus batalionul Azov și a devenit, ulterior, liderul partidului Corpul Național și deputat în Parlamentul Ucrainei. 

După invazia rusă din 2022, Andrii Biletski a condus Regimentul SOF Azov la Kiev, transformat în Brigada a 3-a de Asalt Separat.

În octombrie 2025, Andrii Biletski a fost avansat la gradul de general de brigadă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
gandul.ro
image
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
mediafax.ro
image
Dezvăluiri tari din Giulești. „Drăghia ajunsese șoferul lui Săpunaru, nu fotbalistul Rapidului”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde mamei premierului Ilie Bolojan: „Să vi-l pârăsc pe mititel: i-a jefuit pe craioveni de peste 50 mil.”
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
antena3.ro
image
Rata inflației a scăzut la 9,31% în luna februarie. Ce s-a scumpit cel mai mult
observatornews.ro
image
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
cancan.ro
image
Pensia medie limită de vârstă este 3.900 lei. Pensionarii din București, cu 1.300 lei mai bogați ca la Giurgiu
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Cât vor primi în mână românii plătiți cu salariul minim după 1 iulie 2026. Suma exactă după creșterea la 4.325 lei brut
playtech.ro
image
Internaționalul român aflat pe lista lui Mircea Lucescu a pozat cu steagul Ungariei! De la ce a pornit gestul său
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
digisport.ro
image
Astroloaga care a prezis Covid vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc! Momentul cheie va fi în câteva luni
stiripesurse.ro
image
Incident șocant în județul Olt, pe Drumul Expres DEx12. Un tânăr a intrat din plin într-o mașină care staționa pe marginea drumului
kanald.ro
image
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Încă o rachetă lansată din Iran a fost distrusă de NATO în spațiul aerian din Turcia. Al treilea dispozitiv deja, anunță Ankara
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce afaceri prospere are cu statul român fiul lui Georgescu. Sponsorizări pentru clubul care se află pe terenul primăriei dintr-o zonă exclusivistă din Herăstrău
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Alina Sorescu, în lacrimi după moartea regretatului Mugurel Vrabete! Cât de apropiați au fost cei doi: „Un om calm, foarte inteligent! Acum vorbește muzica Holograf pentru el!” Solista merge la priveghi!
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Cenușăreasa de la Palatul Suediei: modelul britanic care a așteptat 30 de ani să se căsătorească cu prințul ei

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?