Marius Lazurca: Parteneriatul strategic România–Ucraina arată că perioada de neîncredere dintre cele două state a fost depășită

Consilierul prezidențial Marius Lazurca afirmă că declarația privind parteneriatul strategic dintre România și Ucraina, semnată joi la București de președinții celor două țări, indică depășirea unei perioade de neîncredere dintre cele două state și deschiderea unei etape de cooperare mai ambițioasă.

Declarația a fost semnată cu ocazia vizitei la București a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Discutăm despre formalizarea noului nostru nivel de ambiție de mai multă vreme. Această declarație privind stabilirea unui parteneriat strategic între România și Ucraina este, pe de o parte, bilanțul lucrurilor bune pe care le-am făcut. Documentele semnate, mai cu seamă printre rânduri, aluziv, indirect, semnalizează și această perioadă de neîncredere pe care am depășit-o prin voință comună și, cred, fără întoarcere”, a declarat Lazurca.

Consilierul prezidențial a descris declarația drept „un document aspirațional”, care își propune să ofere o nouă direcție relației bilaterale.

„Își propune să alimenteze cu o nouă ambiție, cu o nouă viziune, cu noi resurse de creativitate politică și nu numai o relație care poate mai mult”, a spus Lazurca, într-un interviu acordat jurnalistului Lucian Mîndruță.

Potrivit acestuia, mesajul principal al documentului este că cele două state au ajuns la un nivel de maturitate care le permite să coopereze mai strâns.

„Țările noastre au crescut suficient încât să ne putem permite să facem mai mult împreună”, a subliniat el.

Lazurca a comentat și criticile potrivit cărora România ar fi oferit prea mult ajutor Ucrainei fără a primi ceva în schimb.

El susține că sprijinul acordat Kievului reprezintă, de fapt, o investiție în securitatea proprie.

„Ceea ce România face, ca orice alt stat, împreună cu vecinii săi este o investiție în propria siguranță, în propria posteritate și în perspective mai bune pentru propriul viitor”, a declarat consilierul prezidențial.

Potrivit unor date făcute publice în urma unei interpelări parlamentare adresate Ministerul Finanțelor, sprijinul financiar acordat de România Ucrainei ar fi de aproximativ 8 miliarde de lei.

Lazurca consideră însă că valoarea exactă a sumelor este mai puțin relevantă decât efectul strategic al acestui sprijin.

„Ceea ce pare să fie o cheltuială, în raport cu Ucraina, este, de fapt, o investiție. Dacă Ucraina ar fi căzut, cred că am fi regretat că nu am făcut mai mult pentru a o asista. Fără îndoială, ne-ar fi costat mai mult”, a mai afirmat el.