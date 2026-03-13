Povestea fascinantă a cuplului de aur de la Jocurile Paralimpice 2026. Masters și Pike, împreună în viață și pe pârtie

De peste un deceniu, Oksana Masters și Aaron Pike formează un cuplu care a devenit simbolul „puterii împreună” în sportul paralimpic. În cei 12 ani de relație, cei doi au împărțit opt participări la Jocurile Paralimpice și au adunat un impresionant total de 39 de medalii la campionatele mondiale, construind împreună o carieră de excepție și o legătură profundă, atât pe plan profesional, cât și personal.

La 36 de ani, Oksana Masters este cea mai medaliată sportivă paralimpică din istoria Statelor Unite, cu 19 medalii, iar logodnicul ei, Aaron Pike, campion mondial în para nordic, continuă să strălucească la 39 de ani.

Au urmărit succesul la Milano-Cortina 2026

Oksana Masters și-a consolidat statutul de legendă a sportului paralimpic american. Pe data de 7 martie, ea a cucerit aurul la para biatlon, proba sprint pentru femei, categoria sitting, terminând cu timpul de 21:21.3 fără niciun penalty.

La doar câteva zile distanță, pe 10 martie, Masters a obținut din nou medalia de aur în para schi fond, proba sprint pentru femei, categoria sitting, cu 3:07.1, iar pe 11 martie și-a confirmat forma excelentă câștigând aurul și în proba de 10 km cu start în interval, tot categoria sitting, cu timpul de 26:31.6.

Partenerul Oksanei, Aaron Pike, a obținut rezultate solide în competițiile de para nordic, atât la biatlon, cât și la schi fond, însă nu a reușit să câștige medalii. Acesta concurează la a opta ediție a Jocurilor Paralimpice, dar până acum nu a urcat pe podium în întrecerile de la aceste jocuri.

Povestea de dragoste dintre cei doi a început cu gesturi mici

Era 2013, la Campionatele Naționale de Schi Nordic Paralimpic de la Park City, Utah, iar amândoi intrau într-o nouă etapă a vieții și a carierei, după participarea la Jocurile Paralimpice de vară din Londra. Într-un cantonament, Masters l-a observat pe Pike pregătind cafea cu o presă franceză, un detaliu mărunt, dar care i-a rămas imediat în minte.

Mai târziu, Pike i-a cerut să-l ducă cu mașina în oraș pentru a ridica o comandă cu boabe de cafea proaspete. Tehnic, el avea și alte opțiuni de transport, însă acesta a ales special să apeleze la Oksana, pentru a petrece timpul cu ea, în încercarea de a o cunoaște mai bine. În lunile care au urmat, cei doi s-au tot întâlnit la antrenamente și competiții, schimbând priviri și zâmbete scurte, înainte ca legătura lor să devină complet evidentă.

Limbajul iubirii se rezumă la cafea

În zilele în care rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor, cuplul se întoarce la un ritual care face parte din relația lor încă din prima zi: prepararea cafelei în semn de susținere reciprocă.

„Ne susținem preparându-ne cafea unul altuia! Cafeaua este limbajul nostru al iubirii. Dacă am o zi proastă, el îmi face pur și simplu o cafea, și nu e nevoie să spunem nimic în acel moment!”, a recunoscut, în prezent, Masters, conform olympics.com.

Cerere în căsătorie specială

La Jocurile Paralimpice de iarnă de la Soci 2014, destinul i-a adus din nou împreună. Masters l-a zărit pe Pike urcând spre telecabina care ducea sportivii pe munte și l-a abordat fără ezitare. În telecabină au rămas singuri câteva minute, momente rare și prețioase în vârtejul competiției. La coborâre, Pike a îmbrățișat-o pentru a sărbători prima ei medalie de iarnă, iar în acel moment, amândoi au simțit că ceva mult mai profund urma să se nască între ei.

Ani mai târziu, Pike s-a întors la acea amintire și a ales să-i ceară mâna într-o telecabină de munte, ca un omagiu adus acelui început delicat și frumos care i-a unit pentru prima dată.

Momente prețioase petrecute unul lângă celălalt

Antrenamentele și competițiile le oferă șansa să împărtășească pasiunea pentru sport și să se sprijine unul pe celălalt, transformând fiecare moment pe pistă sau pe traseu într-o clipă prețioasă petrecută împreună, chiar și în mijlocul programelor lor încărcate.

„Sunt atât de norocoasă să am alături familia mea, partenerul meu, jumătatea mea mai bună, jumătatea mea mai calmă. El mă ajută să rămân calmă când sunt anxioasă sau când gândesc prea mult. În fiecare dimineață, la cantonamente, ne distrăm foarte bine petrecând timp împreună înainte de antrenament. Mai ales când îl bat la urcări!”, a admis Oksana zâmbind, conform sursei citate anterior.

Când o accidentare a ținut-o pe Oksana Masters departe de antrenamente și de competiții, Pike a recunoscut cât de mult îi lipsea prezența ei alături, nu doar ca partener de antrenament, ci și ca sprijin necondiționat: „Să fiu lângă ea și să am acea persoană față de care nu ezit să mă deschid, să-mi exprim sentimentele sau cum merg lucrurile. Nu te reții, e persoana ta. Să ai asta pe drum e greu de măsurat. Amândoi înțelegem, amândoi ne dăm seama!”, a explicat Pike.

Concursurile împreună vin cu provocări speciale

Masters și Pike au spus că partea cea mai grea este să-și urmeze propriile obiective, dar în același timp să se bucure sincer și de succesele partenerului, găsind un echilibru între ambiția personală și sprijinul oferit celuilalt.

„Momentul ideal este atunci când amândoi avem cele mai bune curse împreună. Aceasta este o provocare la care nu mă așteptam. Mulți oameni gândesc: «Oh, ai pe cineva alături», dar tu îți dorești cele mai bune momente alături de persoana la care ții. Îmi pasă mai mult de cursa lui decât de a mea, iar asta este o provocare!”, a mai spus Masters.

Destine remarcabile

Oksana Masters s-a născut în 1989 în Hmelnițki, Ucraina, cu malformații severe ale picioarelor și mâinilor, dar și cu un singur rinichi, efecte asociate de specialiști cu catastrofa nucleară de la Cernobîl din 1986.

La naștere, aceasta a fost abandonată și dusă într-un orfelinat, unde a trecut prin perioade de malnutriție și dificultăți extreme. Mai târziu, a fost adoptată de o femeie din Statele Unite, însă problemele medicale nu s-au încheiat: în urma complicațiilor, i-au fost amputate picioarele.

Aaron Pike, logodnicul ei și el sportiv paralimpic de top, se confruntă de asemenea cu propriile sale provocări fizice. Pike a suferit o leziune la un picior în timpul copilăriei, care i-a afectat funcționalitatea articulațiilor, limitându-i semnificativ mobilitatea. În prezent, sportivul se află în cărucior cu rotile.