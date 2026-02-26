Încă un mesaj RO-ALERT în Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Al doilea în ultimele 24 de ore

Pe fondul războiului din Ucraina, locuitorii din Tulcea au primit, joi, un nou mesaj RO-ALERT privind posibile obiecte care pot cădea din spațiul aerian.

Persoanele aflate joi, 26 februarie, în județul Tulcea, în apropierea graniței cu Ucraina, au primit un nou mesaj RO-ALERTla ora 17:00, prin care erau avertizaţi asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Acesta este al doilea mesaj Ro-Alert emis în ultimele 24 de ore pentru aceeași zonă.

Tulcenii sunt sfătuiți să rămână calmi și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui astfel de adăpost, mesajul recomandă: „Rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”.

Locuitorii din zona de graniță cu Ucraina au primit un mesaj RO-ALERT similar şi miercuri seara, în jurul orei 18:15, când Ministerul Apărării a informat că o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României, iar autoritățile au ridicat în aer două avioane F-16 pentru interceptare.