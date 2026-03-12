Avertizare ANM: ceaţă densă în Ilfov, Teleorman și Tulcea. Vizibilitate redusă sub 200 de metri

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineaţă, atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă densă pentru judeţele Ilfov, Teleorman și Tulcea.

Meteorologii precizează că, până la ora 9:30, fenomenul va determina o scădere semnificativă a vizibilităţii, local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.

Atenţionările de tip nowcasting, care semnalează fenomene periculoase imediate, au o durată maximă de șase ore, potrivit ANM.

Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită și să respecte semnalizarea rutieră, adaptând viteza la condițiile de vizibilitate redusă.