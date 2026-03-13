search
Vineri, 13 Martie 2026
Video Acuzații de xenofobie în Parlament: „derapajele inacceptabile” care i-au adus lui Adrian Câciu o reclamație la CNCD

Deputatul USR Iulian Lorincz a anunțat că a depus o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva deputatului PSD Adrian Câciu, pe care îl acuză de „derapaje inacceptabile” în timpul ședinței de miercuri a Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților.

FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Potrivit lui Lorincz, social-democratul a avut mai multe replici critice la adresa președintelui comisiei, deputatul UDMR Hajdu Gabor, căruia i-ar fi spus că „nu înțelege ce înseamnă să fii român” și că „nici nu ar trebui să aibă voie să vorbească la acel microfon”.

„În Comisia de politică externă, am asistat la momente care nu au ce căuta într-un Parlament dintr-o ţară europeană. Jigniri personale. Insulte. Şi mesaje xenofobe clare. «Nu înţelegi ce înseamnă să fii român. Nici nu ar trebui să ai voie să vorbeşti la acel microfon». Asta i-a spus deputatul PSD Adrian Câciu unui coleg de la UDMR. Pentru extremistul Câciu, dreptul de a vorbi depinde de etnie sau origine”, a transmis Lorincz.

Scandalul a izbucnit miercuri, în timpul audierii ministrului de Externe, Oana Țoiu, în Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaților. Discuțiile s-au tensionat încă de la începutul ședinței, pe fondul unor dispute între membri privind lipsa unui vot referitor la durata întâlnirii.

În timpul schimbului de replici, Adrian Câciu i-ar fi transmis lui Hajdu Gabor: „Nu înțelegi ce înseamnă să fii român”.

Tot în cadrul aceleiași ședințe, deputatul PSD a făcut remarci și la adresa lui Iulian Lorincz, ironizându-i aspectul: „Ce-i cu barba aia netunsă? Domnule Lorincz, ne spui nouă de educație? Te-ai dus la bărbier cumva, vreodată? Ți-ai tăiat unghiile să vii să vorbești cu noi?”, a spus Câciu.

Joi seara, Iulian Lorincz a anunțat oficial că a depus sesizarea la CNCD pentru declarațiile făcute la adresa deputatului UDMR. În mesajul său, parlamentarul USR a condamnat „orice mesaj xenofob, rasist sau discriminatoriu”.

„România este o țară construită și de minorități. Este o țară în care milioane de cetățeni trăiesc în Diaspora și cer respect în alte state. Nu putem cere respect pentru români în Europa dacă tolerăm xenofobia acasă”, a afirmat Lorincz.

Acesta a subliniat că, deși dezbaterile din Parlament pot fi dure, există o limită care nu trebuie depășită. „Respectul pentru oameni, pentru minorități și pentru statul de drept nu este opțional. Este fundamentul unei societăți democratice”, a mai transmis deputatul USR.

