Video Momentul în care o dronă zboară în apropierea Penitenciarului Tulcea, după care explodează. „Nu avem opțiunea să ne adăpostim!”

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) a publicat vineri, 27 februarie, un videoclip în care o dronă este surprinsă survolând în Tulcea, la un kilometru de penitenciarul din județ.

„La 1 km de secția exterioară a Penitenciarul Tulcea! Noi nu avem opțiunea să ne adăpostim! Rămânem la posturi! Chiar și fără pensii militare!”, este descrierea videoclipului publicat de SNPP.

În materialul publicat de sindicat se vede cum drona zboară în apropierea penitenciarului, iar la scurt timp explodează în aer.

Vineri, un mesaj Ro-Alert a fost emis în județul Tulcea, după ce Rusia a atacat porturile ucrainene de la Dunăre. Autoritățile române au ridicat de la sol două avioane F-16, pentru a monitoriza o dronă detectată în spațiul aerian român.

„În cursul dimineții de 27 februarie, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Sistemele radar ale MApN au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție pe direcția nordului județului Tulcea, astfel încât la ora 08.45 s-a dispus emiterea un nou mesaj RO-alert pentru populația din zonă", a transmis MApN printr-un comunicat.

Câteva minute mai târziu, aeronavele au confirmat contactul radar cu ținta la 9 km de Chilia Veche, pe teritoriul ucrainean, iar la 09.13 drona a fost doborâtă de sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene, la 100 de metri de localitate.

„Fiind foarte aproape de graniță, echipe specializate sunt pregătite pentru a demara o operațiune de căutare a unor eventuale resturi ale vehiculului aerian căzute pe teritoriul național", se mai arată în comunicat.

La ora 10.12 s-a dispus încetarea alertei aeriene.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația, în strânsă cooperare cu aliații din NATO.