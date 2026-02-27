Val de alerte în Tulcea: drone rusești detectate la graniță. Populația, sfătuită să se adăpostească

Persoanele aflate în judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit, vineri dimineaţa, în jurul orei 7:15, un mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

În mesajul de alertă extremă, tulcenii sunt informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

"În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute", se specifică în mesajul RO-ALERT.

La rândul său, Ministerul Apărării Naționale anunță că, în cursul dimineții de 27 februarie, sistemele radar ale MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea.

"Sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar la ora 07.17 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată. Vehiculul aerian nu a pătruns în spațiul aerian național, iar la ora 07.47 s-a dispus încetarea stării de alertă

Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent spațiul aerian, în strânsă cooperare cu aliații din NATO, pentru a asigura siguranța și integritatea teritorială a României", a transmis MApN.

După ce miercuri seara, în jurul orei 18:15, tulcenii din zona de graniţă cu Ucraina au primit un mesaj RO-ALERT de informare cu privire la riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian, joi, autorităţile au transmis alte două mesaje. În ambele zile, Ministerul Apărării Naţionale a confirmat faptul că drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al României.