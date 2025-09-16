Un județ din România va avea un poligon modern pentru tancuri, construit de armata americană și Forțele Terestre Române

Armata americană va construi, în colaborare cu Forțele Terestre Române, un poligon modern pentru instruirea tancurilor la Smârdan, județul Galați, a anunțat Ambasada SUA la București. Proiectul va permite instruirea „la cel mai înalt nivel” a militarilor români și întărește cooperarea în domeniul securității dintre cele două țări.

În perioada 8-10 septembrie, reprezentanți ai U.S. Army PEO STRI (Program Executive Office Simulation, Training and Instrumentation) au vizitat România pentru o inspecție comună a poligonului de instruire de la Smârdan.

În colaborare cu ofițeri din Forțele Terestre Române, delegația americană a început planificarea construcției noului obiectiv, poligonul modern pentru tancuri, care va include infrastructură modernizată, sisteme de ținte și comunicații avansate pentru a spori realismul și interoperabilitatea exercițiilor.

„Această colaborare marchează un alt pas important pentru consolidarea cooperării în domeniul securității dintre SUA și România și pentru garanția faptului că forțele noastre rămân pregătite, capabile și mai puternice împreună”, a transmis Ambasada SUA la București.

La Smârdan funcționează deja un poligon

La Smârdan funcționează deja un poligon la standarde NATO, modernizat recent cu o investiție de peste 6 milioane de euro suportată de stat. Situat la 15 kilometri de Galați, obiectivul militar, înființat în 1951, se întinde pe 10.000 de hectare și poate găzdui sute de soldați.

Poligonul este folosit frecvent pentru exerciții complexe de infanterie, tancuri, trupe chimice sau trageri aeriene, inclusiv pentru manevre NATO de amploare.

Planurile pentru construcției noului obiectiv coincid cu lucrările pentru ridicarea noii baze militare de la Mihai Kogălniceanu.