Poliția anchetează împușcarea accidentală a unui biciclist în zona unui poligon privat

Un bărbat din județul Botoșani a fost rănit în timp ce mergea cu bicicleta, după ce a fost lovit de un glonț tras dintr-un poligon privat aflat în apropiere. Poliţia a deschis o anchetă, iar activitatea poligonului a fost suspendată.

Un incident grav a avut loc recent în județul Botoșani, în apropierea orașului Bucecea, unde un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost rănit de un glonț în timp ce mergea cu bicicleta pe un drum comunal. Potrivit primelor informații, proiectilul ar fi provenit dintr-un poligon de tragere privat situat în zonă, potrivit dbonline.

Incidentul a avut loc marţi, 23 septembrie, iar bărbatul rănit le-a relatat poliţiştilor că, în timp ce pedala liniștit, a simțit brusc o durere intensă în zona abdomenului. Inițial, nu a înțeles ce s-a întâmplat, dar în scurt timp a realizat că fusese lovit de un glonț. Imediat a sunat la 112 şi la faţa locului a ajuns o ambulanţă care l-a transportat la spital. Aici medicii au constatat că suferise o plagă împușcată superficială, astfel că, după acordarea îngrijirilor medicale, bârbatul de 53 de ani a fost externat.

Polițiștii din Botoșani au demarat imediat cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii incidentului. La fața locului, anchetatorii au descoperit un element de muniție, fapt ce a întărit suspiciunile că glonțul a fost tras din direcția poligonului.

În urma acestor constatări, activitatea poligonului privat a fost suspendată temporar, iar autorizația de funcționare a fost ridicată până la finalizarea anchetei. Nu este prima dată când se întâmplă un astfel de incident în România. În ultimii ani, au mai existat cazuri în care gloanțe trase în poligoane au ajuns dincolo de limitele stabilite, punând în pericol viața civililor din zonele adiacente.

Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală și uz de armă fără drept, poliția încercând să stabilească cine se afla în poligon la momentul respectiv și dacă s-au respectat normele legale privind siguranța tragerilor.