Luni, 11 August 2025
Adevărul
Delta Dunării arde de opt zile. Misiunea de stingere continuă. Incendiul a afectat aproximativ 85 de hectare de pădure şi lăstăriş

Publicat:

De peste o săptămână, pompierii duc o luptă continuă pentru stingerea unui incendiu de proporții din Delta Dunării, în zona Ostrov Tătaru, aproape de Chilia Veche. Condițiile meteo extreme și terenul dificil îngreunează intervenția.

Sursă video: ISU Tulcea

Incendiul a izbucnit pe 4 august în zona Ostrov Tătaru, un sector greu accesibil din apropierea comunei Chilia Veche, iar de atunci pompierii intervin fără încetare. Vegetația uscată, arborii doborâți, temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor din ultima perioadă au transformat misiunea în una aproape imposibilă, în ciuda eforturilor şi suplimentării echipelor de intervenţie.

Accesul limitat pentru autospecialele de stingere face ca fiecare operațiune să fie o extrem de dificilă şi echipele de intervenție terestră sunt nevoite să traverseze zone cu teren instabil și vegetație înaltă, ceea ce prelungește considerabil timpii de răspuns.

În prezent, peste 40 de pompieri sunt mobilizați în zona afectată, ajutați de două elicoptere Black Hawk, trei autospeciale de stingere, patru motopompe transportabile, două microbuze și două ambarcațiuni. Coordonarea intervenției este realizată cu ajutorul a două autospeciale de primă intervenție și comandă, precum și a unui Punct Mobil de Comandă, potrivit unui comunicat transmis luni, 11 august, de ISU Tulcea.

Un sprijin important vine și din partea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, care au pus la dispoziție o ambarcațiune navală, și a Ocolului Silvic Tulcea, prezent în zonă cu un autoturism de teren și o barcă.

incendiu delta 2 foto ISU tulcea jpg
Imaginea 1/6: incendiu delta 2 foto ISU tulcea jpg
incendiu delta 2 foto ISU tulcea jpg
incendiu delta 5 foto ISU tulcea jpg
incendiu delta 1 ISU tulcea jpg
incendiu delta 4 foto ISU tulcea jpg
incendiu delta 3 foto ISU tulcea jpg
incendiu delta 6 foto ISU tulcea jpg

Recunoașterea aeriană, realizată cu unul dintre elicopterele Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație, a permis identificarea focarelor active, chiar dacă acestea nu se mai manifestă cu flacără deschisă, şi, în funcție de aceste date, echipele instalează pe teren dispozitivele necesare stingerii.

Flăcările s-au întins pe aproximativ 85 de hectare de teren, dintre care 50 de hectare sunt fond forestier, iar restul de 35 de hectare includ vegetație uscată, lizieră și lăstăriș.

Pentru a asigura intervenția rapidă, transportul pompierilor și al echipamentelor se face cu ajutorul elicopterelor. Potrivit aceleiaşi surse, numai în weekendul trecut, aeronavele Black Hawk au efectuat peste 260 de aruncări cu Bambi Bucket, folosind mai mult de 650 de tone de apă pentru a limita propagarea incendiului.

Deși incendiul nu mai are flacără deschisă, există încă multiple focare care necesită monitorizare și stingere completă. Intervenția este în dinamică, iar echipele rămân în teren până la eliminarea oricărui risc de reaprindere.

Tulcea

