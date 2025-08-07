Video Arde o pădure din Delta Dunării, la Chilia Veche: pompierii luptă de trei zile cu flăcările. Mai multe elicoptere Black Hawk intervin

Incendiu de amploare în Delta Dunării, la Chilia Veche, acolo unde de trei zile pompierii se luptă cu flăcările. La misiunea de stingere a incendiului din județul Tulcea a fost mobilizat și un al treilea elicopter Black Hawk.

Intervențiile piloților și pompierilor continuă în zona Ostrov Tătaru – Chilia Veche, acolo unde eforturile sunt de amploare în lupta cu focul, a transmis IGSU.

Trei elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație al MAI intervin în sprijinul pompierilor de la sol. Joi, 7 august, au fost efectuate 25 de lansări de apă, echivalentul a peste 60 de tone de apă.

„Cu ajutorul uneia dintre aeronave au fost transportați 10 pompieri în apropierea focarelor, pentru a se acționa de la sol cu mijloace specifice”, a anunțat IGSU.

În zonă se intervine atât cu forțe și mijloace terestre, cât și aeriene, încă din data de 4 august.

„Însă, astăzi au apărut noi focare. Din cauza terenului greu accesibil, care nu permite accesul autospecialelor în zona afectată, în continuare se va arunca apă și cu ajutorul sistemului Bambi Bucket al elicopterelor”, au transmis pompierii.