Video Circulația pe Autostrada Soarelui, deviată din cauza unui incendiu de vegetație

Traficul pe autostrada A2 Bucureşti–Constanţa este deviat luni, 11 august, din cauza unui incendiu de vegetaţie izbucnit în zona localității Saligny, județul Constanța, fumul afectând vizibilitatea în dreptul kilometrului 169.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că în zona localității Saligny, județul Constanța, a avut loc un incendiu de vegetație, în urma căruia fumul afectează vizibilitatea pe autostrada A2 București - Constanța, la kilometrul 169.

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, circulația rutieră este deviată la kilometrul 192, prin localitatea Medgidia, pe sensul de mers către București.

Se estimează reluarea traficului în jurul orei 14:00”, anunță Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.