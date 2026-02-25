Avertizare Ro-Alert în Tulcea: posibilă cădere de obiecte din spațiul aerian. „Rămâneţi în interiorul casei”

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri seara, în jurul orei 18.15, un mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

În mesaj, tulcenii sunt avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul Ro-Alert.

În luna noiembrie, autoritățile române au confirmat că o dronă militară rusească a încălcat spațiul aerian al României și s-a prăbușit în zona localității Grindu din județul Tulcea.

În urma incidentului, ambasadorul Federației Ruse la București a fost chemat la sediul MAE, unde reprezentanții ministerului i-au prezentat „dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie 2025”, a informat Ministerul Afacerilor Externe la vremea respectivă.

Ulterior, Ambasada Rusiei în România a declarat că probele prezentate de MAE nu pot fi considerate dovezi, întrucât nu au fost oferite informații despre traiectoria dronei căzute la Grindu. Oficialii ruși au susținut că „natura fragmentelor indică fără echivoc faptul că drona nu a căzut de una singură, ci a fost doborâtă”, ceea ce „exclude complet orice speculaţii privind o presupusă încălcare intenţionată a integrităţii teritoriale a României”.