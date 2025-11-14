search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după ce o dronă rusă a încălcat spațiul aerian românesc: „O violare a suveranității României”

Publicat:

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat vineri pe ambasadorul Federației Ruse la București, după ce autoritățile române au confirmat că o dronă militară rusească a încălcat spațiul aerian al României și s-a prăbușit în zona localității Grindu, județul Tulcea.

Fragment din drona rusă care a încălcat spațiul aerian românesc FOTO: Facebook / MAE
Imaginea 1/4: Fragment din drona rusă care a încălcat spațiul aerian românesc FOTO: Facebook / MAE
Fragment din drona rusă care a încălcat spațiul aerian românesc FOTO: Facebook / MAE
Dovezi privind încălcarea spațiul aerian românesc de către drona rusă FOTO: Facebook / MAE
MAE a prezentat dovezi privind încălcarea spațiul aerian românesc FOTO: Facebook / MAE
MAE a prezentat dovezi privind încălcarea spațiul aerian românesc FOTO: Facebook / MAE

Ambasadorul Federației Ruse la București a fost chemat la sediul MAE, unde reprezentanții ministerului i-au prezentat „dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie 2025”, potrivit comunicatului transmis de instituție. 

MAE subliniază că „fragmentele recuperate de autoritățile române de la locul prăbușirii vehiculului aerian probează indubitabil apartenența acestuia și implicarea în atacurile masive din noaptea respectivă împotriva infrastructurii civile ucrainene aflată în proximitatea frontierei cu România”. 

Protest oficial și avertisment

În cadrul discuției, partea română „a exprimat protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României”. Ministerul atrage atenția și asupra riscului ca astfel de incidente să se repete, subliniind că acestea „constituie riscuri de o deosebită gravitate pentru siguranța cetățenilor români, precum și pentru securitatea României și a regiunii”. 

Diplomația română „a condamnat încă o dată, în mod ferm, atacurile ilegale și iresponsabile împotriva infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România și a reamintit responsabilitatea exclusivă a Federației Ruse pentru războiul de agresiune în curs împotriva Ucrainei”.

MAE a transmis totodată că România are dreptul să ia măsurile legale necesare să își protejeze cetățenii și teritoriul, inclusiv prin tot spectrul de instrumente politice, inclusiv prin sancțiuni”.

Fără pericol iminent pentru populație

Ministerul precizează că, „în pofida acțiunii iresponsabile și ilegale a Federației Ruse, în niciun moment cetățenii României din zona survolată nu au fost în pericol direct și iminent”. În comunicat se mai arată că România și Aliații săi „au capabilitățile și cadrul de acțiune pentru a gestiona orice situație de risc” și că autoritățile române sunt „în permanent contact cu Aliații și cu ceilalți membri UE pe aceste subiecte”.

