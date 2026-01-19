search
Armata României își întărește dispozitivul la granița cu Ucraina. Radu Miruță: „Există riscul să vedem drone și în zonele locuite”

Armata României continuă să-și consolideze prezența la granița cu Ucraina, după aproape patru ani în care locuitorii din Dobrogea s-au confruntat cu peste 70 de atacuri în apropierea Dunării și cel puțin 14 pătrunderi ale dronelor rusești în spațiul aerian național. În ultimele luni, Ministerul Apărării a dislocat tot mai multe trupe și echipamente moderne la frontiera cu țara vecină aflată în război.

Există riscul să vedem drone și în zonele locuite, spune ministrul. FB Radu Miruță
Există riscul să vedem drone și în zonele locuite, spune ministrul. FB Radu Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat la Digi 24 că Armata Română mărește treptat dispozitivul de apărare antiaeriană de lângă Ucraina.

„Mărim dispozitivul din zonă”, a declarat ministrul, precizând că este vorba și de personal, și de tehnică.

Deși România a amplasat radare, sisteme GEPARD și zeci de militari în punctele vulnerabile, unele drone rusești rămân nedetectate și ajung să se prăbușească pe teritoriul țării.

Cel mai recent incident de acest gen a avut loc în județul Vrancea, unde o dronă s-a prăbușit într-o curte nelocuită, la aproape 200 de kilometri de graniță. Aparatul nu fusese observat de radare, iar autoritățile nu știu când a căzut.

Radu Miruță a explicat că nicio armată nu poate garanta detectarea tuturor dronelor, mai ales a celor construite din materiale precum spuma sau carton, care nu reflectă undele radar, iar relieful României complică suplimentar monitorizarea la altitudini mici, spre deosebire de zona Mării Negre, unde vizibilitatea radar este completă.

Ministrul Apărării a subliniat că, în ciuda eforturilor, riscul ca o dronă să ajungă într-o zonă locuită nu poate fi eliminat, însă probabilitatea este redusă.

„Există riscul să vedem drone și în zone locuite”

Radu Miruță a explicat că se lucrează cu probabilități și cu capacitățile disponibile și că important este ca eventualele incidente să se producă în zone nelocuite, nu în mijlocul satelor:

„Pentru ca lucrurile acestea să aibă șanse mai mari să se întâmple în stuf și în zone nelocuite, și nu pe acoperișul caselor, Armata Română face niște eforturi. Da, vă spun foarte deschis: cu toate eforturile, există riscul să vedem drone și în zone locuite, dar riscul este mic. Întrebarea este: poți tu garanta că nu va fi? Nu! Se lucrează cu probabilități și cu capacitățile avute la dispoziție”, a declarat Radu Miruță.

Pe lângă sistemele românești, militarii americani au operaționalizat în România sistemul MEROPS, care se bazează pe inteligență artificială. Acest sistem detectează dronele rusești și lansează propriile drone pentru interceptare, acoperind inclusiv zonele unde radarele clasice au dificultăți.

