Ambasada Rusiei respinge „acuzațiile absurde” privind drona căzută la Grindu: „Nu a căzut de una singură”

După ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe în legătură cu drona căzută în zona Grindu, misiunea diplomatică a reacționat, catalogând drept „absurde” acuzațiile României.

Ambasada Rusiei în România a declarat că probele prezentate de MAE nu pot fi considerate dovezi, întrucât nu au fost oferite informații despre traiectoria dronei căzute la Grindu, județul Tulcea. Oficialii ruși susțin că „natura fragmentelor indică fără echivoc faptul că drona nu a căzut de una singură, ci a fost doborâtă”, ceea ce „exclude complet orice speculaţii privind o presupusă încălcare intenţionată a integrităţii teritoriale a României”.

„Diplomaţilor români li s-a explicat că, pentru Forţele Armate ruse, obiectivele civile nu au fost şi nu vor fi niciodată ţinte, în timp ce formaţiunile militare ucrainene, nefiind în măsură să lovească obiective militare protejate, lansează atacuri teroriste tocmai asupra obiectivelor civile ruse”, se arată într-un comunicat de presă al Ambasadei Rusiei.

Misiunea diplomatică a mai precizat că „aşa-zisele «dovezi» nu sunt, de fapt, dovezi, deoarece nu au fost furnizate coordonatele de intrare ale aparatului respectiv în ţară şi datele privind traseul acestuia”. „În plus, natura fragmentelor indică fără echivoc faptul că drona nu a căzut de una singură, ci a fost doborâtă de forţele de apărare aeriană, ceea ce s-ar fi putut întâmpla numai în afara spaţiului aerian al României. Acest lucru exclude complet orice speculaţii privind o presupusă încălcare intenţionată a integrităţii teritoriale a României şi privind orice ameninţări la adresa securităţii sale din partea Rusiei”, subliniază comunicatul.

Recomandări și avertismente din partea Rusiei

Potrivit oficialilor ruși, „pentru a evita căderea accidentală a aeronavelor fără pilot doborâte, s-a recomandat încetarea aprovizionării cu armament a regimului antipopular condus de Vladimir Zelenski şi clica acestuia, care a uzurpat puterea în ţară”.

„Condiţiile pentru obţinerea păcii în Ucraina au fost repetate de mai multe ori de către conducerea rusă şi, în primul rând, de către Preşedintele Vladimir Putin. Partea română le cunoaşte foarte bine, de aceea spectacolele demonstrative cu acuzaţii absurde şi nefondate la adresa Federaţiei Ruse sunt extrem de nepotrivite”, se mai arată în comunicat.

MAE a prezentat dovezi ale încălcării spațiului aerian

Amintim că ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi la MAE, unde i-au fost prezentate „dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie 2025”.