Rușii au lansat un nou atac cu drone lângă granița României. „Mi s-au reactivat efectiv frica și atacul de panică”

Rușii au atacat din nou cu drone noaptea trecută, lângă granița cu România. Locuitorii din satul Periprava, din judeţul Tulcea au văzut şi auzit explozii puternice din zona oraşului Ismail.

Rușii au lansat un nou atac cu drone în noaptea de sâmbătă spre duminică, lângă granița cu România. Locuitorii din satul Periprava din judeţul Tulcea au auzit explozii puternice venite din zona portului Ismail.

”Vreo 2-3 explozii a surprins camera mea din curte. Mi s-a făcut un gol în stomac. Nu-mi dau seama de nimic. Pe telegram anunță că la Chilia se bombardează. Mi s-au reactivat efectiv frica și atacul de panică deși sunt la 800 km distanță”, a scris o locuitoare din Periplavla pe Facebook.

Ultimul atac al Rusiei vizibil aproape de graniţa cu ţara noastră a avut loc acum două săptămâni.

Pe 13 ianuarie, drone, rachete de croazieră și rachete balistice au fost lansate asupra infrastructurii energetice a Kievului, acesta fiind cel mai cel mai puternic atac aerian al Rusiei în Ucraina din acest an.

Armata lui Putin vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a avertizat preşedintele Volodimir Zelenski, în contextul în care Kremlinul continuă să încerce să forţeze Ucraina să capituleze prin paralizarea reţelei sale energetice

„Nu vedem nicio dorinţă din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului. Dimpotrivă, există numeroase informaţii privind pregătiri pentru noi lovituri ruseşti asupra sectorului nostru energetic şi infrastructurii, inclusiv asupra instalaţiilor şi reţelelor care deservesc centralele nucleare. Fiecare astfel de atac rusesc asupra sectorului energetic, în plină iarnă aspră, slăbeşte şi subminează eforturile statelor-cheie – în special ale Statelor Unite – de a pune capăt acestui război”, a transmis liderul de la Kiev