Video Fiul viceprimarului din Șelimbăr a scăpat de pușcărie după ce a bătut cu bestialitate un tânăr. Ce au decis judecătorii

Andrei Oană, fiul viceprimarului din Șelimbăr și complicele său au scăpat de închisoare cu executare după ce au bătut cu bestialitate un tânăr de 18 ani.

Judecătoria Sibiu a admis acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate de viul viceprimarului din Șelimbăr și complicele său cu procurorii. Oană și complicele său au primit câte o pedeapsă de 1 an și 3 luni de închisoare, însă instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Cei doi vor rămâne în libertate, fiind obligați să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăriile din Sibiu sau Cisnădie și să nu se apropie de victimă și de martorul victimei.

Incidentul care a oripilat opinia publică a avut loc în 21 ianuarie, într-o benzinărie din Sibiu. Atacul a fost unul premeditat, cei doi s-au asigurat că sunt filmați de camerele de supraveghere, alegând momentul pentru a-și umili victima, un tânăr de 18 ani din Șelimbăr, scrie Sibiu Independent.

Victima a primit lovituri repetate la nivelul capului, fiind bătută inclusiv după ce și-a pierdut cunoștința și a căzut la pământ.

Oană Andrei, fiul viceprimarului Cornel Oană din Șelimbăr, este cunoscut pentru un istoric infracțional alarmant: scandaluri, șantaj și violare de domiciliu.