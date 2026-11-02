 Zeci de mii de călători, puși pe drumuri după închiderea Aeroportului Timișoara. 50.000 de pasageri, redirecționați, fără transport asigurat | adevarul.ro
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Zeci de mii de călători, puși pe drumuri după închiderea Aeroportului Timișoara. 50.000 de pasageri, redirecționați, fără transport asigurat

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Aeroportul Timișoara s-a închis, luni, pentru următoarele trei săptămâni, iar zborurile au fost direcţionate către Arad. Cei 50.000 de pasageri care au deja bilete nu vor beneficia de transport organizat între cele două orașe și vor trebui să găsească pe cont propriu o soluție.

Aeroportul din Timişoara s-a închis pentru reparaţii.
Aeroportul din Timişoara s-a închis pentru reparaţii. Foto: airlinestravel

Aeroportul Arad a preluat zborurile de la Timișoara

Măsura a intrat în vigoare luni dimineață, 2 noiembrie, iar operațiunile de pe aeroportul timișorean urmează să fie reluate după trei săptămâni. În acest interval, aproximativ 50.000 de oameni sunt așteptați să aterizeze sau să decoleze de pe aeroportul de pe Mureș.

Aeroportul Internațional Traian Vuia" din Timișoara și-a suspendat operațiunile de aterizare și decolare luni, 2 noiembrie, la ora 8:00, pentru lucrări de reparații la pistă. Va rămâne închis până pe 22 noiembrie, la ora 21:00, când aeroportul va redeveni operațional, urmând ca primele zboruri să fie reluate în dimineața zilei de 23 noiembrie.

anunţ aeroport TM foto aerotim jpg
Foto: aerotim

Pe durata celor trei săptămâni, cursele companiilor aeriene sunt relocate temporar, în mare parte, pe Aeroportul Internațional Arad.

Pregătirile pentru preluarea traficului suplimentar au fost făcute într-un timp scurt, iar Aeroportul Arad a investit 1,5 milioane de lei pentru a putea face față numărului mare de curse și de călători. Directorul general al instituției, Ovidiu Moșneag, a declarat pentru Agerpres că organizarea operațiunilor a fost îngreunată atât de timpul limitat, cât și de procedurile legale care au trebuit parcurse.

„Cea mai provocare a fost timpul foarte scurt, dar și legislația, pentru că a fost nevoie să parcurgem proceduri care necesită mai mult timp. Investițiile făcute au fost de 1,5 milioane de lei, iar cele mai mari cheltuieli au fost cu sistemul automat de parcare cu plată, aproape a fost triplată capacitatea parcării”, a explicat Ovidiu Moșneag.

Consiliul Județean Arad a aprobat încă din luna august cheltuielile necesare pregătirii aeroportului, după ce companiile aeriene care operau la Timișoara au anunțat intenția de a-și muta temporar activitatea aici, pe durata lucrărilor.

Între șapte și zece zboruri pe zi

Pentru a gestiona fluxul estimat la aproximativ 50.000 de pasageri în cele trei săptămâni, aeroportul arădean și-a suplimentat și personalul. Cei 57 de angajați ai bazei locale vor lucra alături de alți 90 de salariați aduși temporar de la Timișoara. Tot de la aeroportul vecin au fost transferate și anumite echipamente necesare desfășurării activității.

Programul va fi mult mai aglomerat decât cel obișnuit pentru aeroportul din Arad, unde sunt estimate între șapte și zece zboruri în fiecare zi. Printre destinațiile deservite se numără Bruxelles-Charleroi, Barcelona, Milano-Bergamo și Roma.

Aeroportul arădean nu a mai avut curse regulate de pasageri din 2015. În ultimul deceniu, de aici au fost operate doar zboruri sezoniere turistice, curse charter și transporturi cargo. Preluarea temporară a traficului de la Timișoara reprezintă, astfel, o creștere importantă a activității.

Transportul între Timișoara și Arad, pe cont propriu

Pentru călători, schimbarea aeroportului vine însă cu o problemă importantă: nu este asigurat un transport organizat între Timișoara și Arad.

Cei care aveau bilete cu plecare de la Timișoara, dar trebuie să se îmbarce acum din Arad, vor fi nevoiți să își găsească singuri mijloacele de transport. Aceeași problemă o au şi cei care se întorc din călătorie și aterizează pe aeroportul arădean.

Așadar, pe lângă verificarea noilor detalii ale zborului, pasagerii trebuie să ia în calcul și timpul și costurile suplimentare pentru deplasarea până la aeroportul de pe Mureș.

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