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Noi reguli pentru pasageri: Biletele de avion cumpărate prin intermediari vor putea fi rambursate integral

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Parlamentul European a aprobat marți, 20 octombrie 2026, noi reguli pentru aplicarea drepturilor pasagerilor din Uniunea Europeană. Modificările urmăresc să simplifice procedurile de rambursare și de solicitare a despăgubirilor, să clarifice responsabilitățile companiilor de transport și ale intermediarilor și să îmbunătățească protecția persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă.

Pasageri într-un avion
Biletele de avion cumpărate prin intermediari vor putea fi rambursate integral Foto: Shutterstock

Una dintre prevederile importante vizează biletele de avion cumpărate prin agenții de turism sau platforme de rezervare online. În cazul anulării zborului, pasagerii vor avea dreptul la rambursarea integrală a biletului, inclusiv a comisioanelor de intermediere, potrivit regulilor convenite de Parlamentul European și Consiliul UE.

Biletele cumpărate prin agenții și platforme online

Noile reguli stabilesc termene mai clare pentru restituirea banilor atunci când un zbor este anulat sau nu se desfășoară conform planului.

Dacă rambursarea este procesată printr-un intermediar, acesta nu va mai putea stabili în mod arbitrar termenul în care îi restituie banii pasagerului. După ce primește suma de la compania aeriană, intermediarul va avea la dispoziție cel mult șapte zile pentru a efectua plata către client.

În cazul în care intermediarul a achitat deja companiei aeriene contravaloarea biletului din fonduri proprii, rambursarea trebuie realizată în termen de cel mult 14 zile.

Regulile prevăd și o excepție pentru microîntreprinderile care intermediază rezervări, pentru a evita impunerea unor obligații financiare disproporționate. Pasagerii trebuie însă informați clar despre această excepție încă de la începutul procesului de rezervare.

Agențiile și platformele vor trebui să prezinte, în momentul rezervării, condițiile aplicabile rambursării. La rândul lor, companiile aeriene vor trebui să publice informații despre colaborarea cu intermediarii în procesarea rambursărilor.

O altă schimbare privește transparența relației dintre companiile aeriene și intermediari. Companiile vor fi considerate informate atunci când biletele sunt emise în numele lor de către intermediari. Astfel, vor fi interzise practicile prin care un intermediar rezervă bilete fără să își dezvăluie acest statut companiei aeriene, inclusiv prin proceduri cunoscute drept „screen-scraping”.

Formulare comune pentru rambursări și despăgubiri

Pentru a facilita depunerea solicitărilor, noile norme introduc formulare standardizate la nivel european pentru cererile de rambursare și despăgubire.

Pasagerii vor putea utiliza aceste formulare sau formulare echivalente puse la dispoziție de transportatori. Cererile vor putea fi transmise electronic sau prin alte canale, inclusiv prin poștă.

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Scopul este simplificarea procedurilor și reducerea dificultăților întâmpinate de călători atunci când solicită banii înapoi sau despăgubiri în urma unor probleme apărute în timpul călătoriei.

Autoritățile naționale vor avea un rol mai important

Acordul urmărește și consolidarea aplicării efective a drepturilor pasagerilor. Autoritățile naționale responsabile de respectarea acestor drepturi vor trebui să dispună de competențele necesare pentru a interveni și pentru a descuraja încălcările repetate.

Acestea vor putea lua măsuri pe baza reclamațiilor pasagerilor, dar și în urma unor verificări, inspecții sau interviuri.

Noile reguli urmăresc să clarifice procedurile prin care călătorii pot contesta modul în care le-au fost soluționate reclamațiile. Pasagerii trebuie să primească informații clare despre autoritatea competentă, pașii pe care îi pot urma și posibilitatea de a apela la organisme de soluționare alternativă a litigiilor.

Modificările vizează mai multe moduri de transport, nu doar aviația, și urmăresc armonizarea aplicării drepturilor pasagerilor în statele membre.

Protecție suplimentară pentru pasagerii cu dizabilități

Noile reguli acordă o atenție specială persoanelor cu dizabilități și celor cu mobilitate redusă, în special în ceea ce privește accesul la asistență și calitatea serviciilor oferite în timpul călătoriei.

În cazul transportului aerian, dacă cerințele de siguranță impun ca un pasager cu dizabilități să fie însoțit, compania aeriană va trebui să transporte gratuit persoana care îl însoțește.

Măsura urmărește să reducă barierele întâmpinate de persoanele care au nevoie de sprijin suplimentar pentru a călători.

Ce urmează după votul Parlamentului European

Aprobarea Parlamentului European reprezintă un pas în procesul legislativ european. Regulile convenite de Parlament și Consiliul UE urmează să fie adoptate formal după finalizarea revizuirii juridico-lingvistice.

Noile dispoziții se vor aplica de la data prevăzută pentru intrarea în aplicare a regulamentului actualizat privind drepturile pasagerilor. Prin urmare, votul nu înseamnă că toate schimbările devin automat aplicabile imediat.

Până la intrarea în vigoare a noilor norme, drepturile pasagerilor continuă să fie guvernate de legislația europeană deja aplicabilă.

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