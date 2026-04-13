Tragedie în a doua zi de Paşte. Un bărbat a murit după ce autoturismul pe care îl conducea a fost spulberat de un automotor în Timiș

Un accident feroviar deosebit de grav a avut loc luni, 13 aprilie, în a doua zi de Paște, în comuna Peciu Nou din județul Timiș, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a fost lovit de un tren.

Alarma a fost dată în jurul orei 10:00, când autoritățile au fost sesizate cu privire la producerea accidentului. La fața locului au intervenit rapid pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara, alături de echipaje SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, mobilizarea fiind una consistentă, având în vedere gravitatea situației, potrivit timisoarastiri.

În tren se aflau aproximativ 30 de pasageri, însă, din fericire, niciunul nu a fost rănit și nu a necesitat îngrijiri medicale.

În coliziune au fost implicate automotorul R 11112, care circula pe ruta Cruceni – Timișoara Nord, și un autoturism. Impactul a fost atât de puternic încât șoferul mașinii a rămas prins între fiarele contorsionate ale vehiculului. În interiorul autoturismului se afla și un câine.

Echipajele de descarcerare au intervenit contracronometru pentru extragerea victimei, reușind să o scoată în stare de inconștiență. Bărbatul a fost imediat preluat de medici, care au început manevrele de resuscitare chiar la locul accidentului.

Din păcate, în ciuda eforturilor susținute ale echipajelor de intervenție, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul prezent la fața locului a fost nevoit să declare decesul.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.