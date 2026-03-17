Tânăr voleibalist de 18 ani, lovit mortal de tren, în Râmnicu Vâlcea. Tânărul se întorcea de la antrenament și avea căștile în urechi

Un tânăr din Râmnicu Vâlcea, în vârstă de 18 ani, a fost lovit mortal de tren luni seară, 16 martie, în cartierul Ostroveni din municipiul de reședință.

Potrivit Sibiu100, tânărul era elev în clasa a XII-a la profil sportiv, specializarea volei, în cadrul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea.

Băiatul, legitimat și la CS Vâlcea1924, se întorcea de la antrenament în momentul producerii tragediei. Există indicii că purta căști și nu ar fi auzit apropierea trenului, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de anchetatori.

Impactul a fost extrem de violent, iar leziunile suferite i-au fost fatale.

Moartea sa fulgerătoare a provocat un val de emoție și durere în rândul familiei, colegilor, profesorilor, dar și în comunitatea sportivă locală, unde era apreciat atât pentru performanțe, cât și pentru caracterul său.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul.

Un incident similiar a avut loc în februarie, când Mario Cofaru, un jucător de fotbal în vârstă de doar 16 ani, ar fi traversat calea ferată cu gluga pe cap și cu căștile în urechi.

„Venise anul trecut era de la Câmpina. Era la Câmpina. L-au luat la club la Petrolul pentru că avea potențial. El era din Comarnic de acolo și traversa liniile de cale ferată, avea gluga pe cap. Doar traversa, am înțeles. Avea gluga pe cap. Unii spun că avea și căștile cu muzică în urechi.

Tragedie imensă, îți dai seama. Era un copil de 16 ani. Se vorbea frumos despre el, în centrul de juniori. Nici nu poți să vorbești… Nu s-a sinucis. Nu l-am văzut jucând, eu eram la cei mari, dar anul acesta făcea pasul la cei mari. Era un jucător cu potențial mare, de aceea venise la Petrolul!”, a spus Vivi Răchită, conform fanatik.ro.