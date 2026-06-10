Foto Ce s-a întâmplat cu dinții lui Johnny Depp și cum i-au afectat rolurile și viața. Actorul spune că nu regretă: „Sunt alegerile mele”

Celebrul actor din Pirații din Caraibe a trecut printr-o transformare vizibilă a danturii de-a lungul anilor și a ales să nu își pună fațete dentare.

Tot mai multe vedete, de la Selena Gomez la Simon Cowell, au intrat în „valul fațetelor dentare”, apelând la intervenții stomatologice extinse pentru a obține zâmbete perfect albe. O celebritate care a refuzat însă acest trend este starul din Pirații din Caraibe, Johnny Depp, care în ultimii ani a stârnit dezbateri din cauza dinților săi vizibil imperfecți, scrie revista Hello!.

Fanii au observat pentru prima dată schimbarea după procesul lung și intens mediatizat cu fosta soție, Amber Heard, când a apărut public la Festivalul de Film de la Cannes din 2023, pentru promovarea filmului Jeanne du Barry, în care îl interpretează pe regele francez Ludovic al XV-lea.

Johnny Depp este cunoscut pentru implicarea totală în rolurile sale, iar interpretarea lui Jack Sparrow din 2003 nu a făcut excepție. Pentru a accentua farmecul de pirat rebel al personajului, și-a pus capace din aur pe unii dintre dinți, o decizie care, potrivit lui, a fost primită cu rezerve de conducerea studioului.

Într-un interviu acordat LA Times în 2003, acesta își amintea întâlnirea cu echipa de producție înainte de filmări:

„Jerry [Bruckheimer, producătorul] era ușor incomod, iar executivii Disney nu erau chiar încântați… Le-am spus: «Uite, acestea sunt alegerile mele. Îmi știți munca. Așa că fie aveți încredere în mine, fie mă scoateți din proiect.» Din fericire, nu au făcut-o.”

De-a lungul timpului, fanii au speculat că lucrările dentare făcute pentru a intra în pielea piratului au provocat daune permanente dinților săi, lăsând pete și obligându-l să păstreze o parte dintre capacele din aur, însă actorul nu a confirmat niciodată aceste zvonuri.

Într-un interviu din 2005 pentru Dark Horizons, în perioada filmului Charlie și fabrica de ciocolată, Depp, care l-a interpretat pe Willy Wonka, a vorbit despre importanța aspectului personajului:

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„A fost incredibil de important să ai o senzație clară pentru personaj și să poți îmbrăca acel costum și să fixezi acele fațete și dinți în gură, ceea ce chiar mi-a schimbat puțin forma feței.”

În timpul contrainterogatoriului din procesul de defăimare cu fosta soție, Amber Heard, Johnny Depp a vorbit deschis despre abuzul de substanțe și alcool, susținând că a folosit droguri pentru „automedicație”. El a recunoscut că a devenit dependent de opioide după o accidentare dureroasă, dar a căutat ajutor când și-a dat seama că merge pe un drum greșit.

Potrivit experților de la American Dental Center, abuzul de substanțe poate avea efecte devastatoare asupra sănătății orale. Cocaina poate duce la retragerea gingiilor și pierderea dinților, marijuana provoacă uscăciunea gurii, ceea ce favorizează acumularea plăcii bacteriene și, în final, degradarea severă a danturii, iar alcoolul poate amorți durerea dentară, ceea ce face ca problemele să fie ignorate și să se agraveze în timp.

Pe lângă consumul de substanțe, Johnny Depp este fumător încă din copilărie. El a glumit într-un interviu pentru The Seattle Times că își dorește „să mai am o gură pe față ca să fumez mai mult. În loc de trei pachete pe zi, aș vrea să fumez șase”.

Dr. Sam Jethwa de la Bespoke Smile — care nu l-a tratat pe Johnny Depp — este un medic stomatolog estetician de top și președinte ales al British Academy of Cosmetic Dentistry. El a comentat transformarea danturii actorului pentru revista HELLO!:

„Din fotografii putem observa o decolorare clară și deteriorarea restaurărilor din aur pe care acesta le-ar fi avut din motive estetice personale în trecut. Dinții prezintă semne de îmbătrânire, par să existe posibile leziuni ale nervului care cauzează opacitate la un dinte frontal, sau traumă ori deteriorare dentară. Se observă uzură dentară, semn de eroziune a smalțului, pe măsură ce dentina (stratul inferior al dintelui) este expusă, ceea ce face dinții să pară galbeni. Eroziunea dentară este adesea cauzată de aciditatea din gură.”