Video Autoturism izbit violent de o garnitură de tren încărcată cu motorină, în Brașov

Un accident feroviar a avut loc miercuri după-amiază în municipiul Brașov, pe strada Borzești, unde o garnitură de tren a izbit un autoturism.

Garnitură de tren avea mai multe vagoane încărcate cu motorină.

Trenul intrat în coliziune cu autoturismul, în timp ce mașina se angajase în traversarea căii ferate.

„La fața locului au fost mobilizate un echipaj de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială CBRN, precum și un echipaj SMURD. În urma evenimentului nu s-au înregistrat victime”, a transmis ISU Brașov.

Pompierii intervin pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Amintim că un alt accident feroviar a avut loc în seara de 20 ianuarie, pe ruta București Vest – Chiajna, unde un autoturism a fost izbit de un tren. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare.