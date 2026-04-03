Video Accident feroviar în Rusia: un tren a deraiat în regiunea Ulyanovsk. Cel puţin 22 de răniți

Un tren de călători cu 412 pasageri la bord a deraiat vineri, 3 aprilie, în regiunea Ulyanovsk din Rusia. Cel puțin 22 de persoane au fost rănite.

Au deraiat șapte vagoane ale trenului de călători care circula pe ruta Cheliabinsk-Moscova. Incidentul a avut loc în apropierea stației Bryandino, scrie News.ro

Serviciile de urgență au fost trimise imediat la fața locului, iar traficul feroviar pe tronsonul afectat a fost suspendat.

Conform Căilor Ferate Ruse, au fost trimise trenuri de intervenție de la stațiile din Ulyanovsk, Bugulma, Syzran şi Ruzayevka pentru a interveni în cazul deraierii.

Comitetul de anchetă rus, responsabil cu principalele investigaţii din ţară, a anunţat deschiderea unei anchete privind încălcarea normelor de siguranţă şi de exploatare a transportului feroviar, precizând că anchetatorii săi s-au deplasat la faţa locului.