Video Tentativă de jaf într-un mall din Timișoara: Un bărbat a vrut să fure o brățară de 7.000 euro și un inel cu diamant, dar a fost prins de un trecător

Un bărbat a încercat să fure o brățară de 35.000 de lei și un inel cu diamant dintr-un mall din Timișoara, dar a fost prins de un trecător. Bijuteriile au fost recuperate iar momentele au fost surprinse de camere video din unitatea comercială.

Incidentul a avut loc marți seară, 25 noiembrie, într-o bijuterie dintr-un centru comercial din Timișoara. Potrivit polițiștilor, bărbatul a intrat în magazin și a cerut să vadă o brățară evaluată la peste 35.000 de lei și un inel cu diamant. În momentul în care vânzătoarea i-a prezentat bijuteriile, acesta a lovit-o și a fugit cu ele în mână.

Femeia a strigat după ajutor, iar un trecător a reușit să-l urmărească și să-l oprească pe hoț chiar în interiorul mallului. Alți clienți au intervenit imediat, până la sosirea agenților de pază și a poliției. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Bijuteriile furate au fost recuperate în totalitate. Suspectul, un cetățean român cu tată de origine nigeriană, a fost reținut și dus la audieri, potrivit News.ro.