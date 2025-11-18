Doi hoți au spart o biserică din Sibiu și au furat instalaţia de sonorizare

Doi tineri din judeţul Alba au fost arestaţi după ce au furat instalaţia de sonorizare a unei biserici din oraşul Copşa Mică, în valoare de 6.000 de euro, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, printr-un comunicat de presă.

Doi tineri de 19 și 28 de ani au fost arestați preventiv pentru furt calificat, după ce au au intrat într-o biserică și au plecat cu instalația de sonorizare sofisticată și scumpă, scrie Agerpres.

”La data de 16 noiembrie, în jurul orei 07:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Copşa Mică au fost sesizaţi de către o localnică de 67 de ani, despre faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns într-o biserică din localitate, de unde ar fi sustras mai multe bunuri. În urma sesizării, poliţiştii au efectuat cercetări şi, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul I.P.J. Alba, au identificat doi tineri, de 19 şi 28 de ani, ambii domiciliaţi în judeţul Alba, care, în noaptea de 15 spre 16 noiembrie a.c. ar fi pătruns fără drept în lăcaşul de cult şi ar fi sustras 3 boxe, 2 laptopuri şi 2 staţii audio, prejudiciul creat fiind de aproximativ 6.000 de euro”, se precizează în comunicatul IPJ Sibiu.

În urma acţiunilor operative ale poliţiştilor prejudiciul a fost recuperat parţial.