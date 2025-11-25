Români arestaţi în Elveţia după ce poliţiştii au găsit în maşina lor bijuterii ascunse într-o pâine

Doi români au fost arestaţi în Elveţia după ce oamenii legii au găsit în maşina lor mai multe bijuterii furate, pe care le ascunseseră, printre altele, într-o pâine.

Într-un comunicat al Oficiului Federal pentru Vămi și Securitatea Frontierelor (BAZG) se arată că vameșii de la punctul de trecere a frontierei St. Margrethen au oprit un vehicul cu numere de înmatriculare franceze care părăsea țara, potrivit publicației 20 Minuten.

Șoferul și pasagerul, ambii cetățeni români, au fost supuși unui control vamal.

În timpul percheziției, ofițerii au găsit diverse bijuterii, ceasuri și o monedă de aur Vreneli în compartimentul motorului și în interiorul vehiculului.

O parte dintre bijuterii erau ascunse într-o pâine.

Investigațiile inițiale au relevat o legătură cu un jaf în Cantonul Zurich.

Polițiștii Oficiului Federal pentru Protecție Civilă și Asistență în Caz de Dezastre (BAZG) i-au predat pe cei doi români Poliției Cantonale St. Gallen, care a înaintat cazul Poliției Cantonale Zurich pentru investigații suplimentare.

Urmează să se stabilească dacă cei doi bărbați au fost implicați direct în jaf sau erau intermediari.

Amintim că, în luna august a acestui an, doi români au fost arestați de autoritățile elvețiene după ce au intrat prin efracție într-un sat evacuat din cauza pericolului de alunecare de teren și au jefuit mai multe case.