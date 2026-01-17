search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Un şofer beat și fără permis a provocat un accident în Capitală cu o mașină pe care o furase. Ce a pățit

Publicat:

Un bărbat în vârstă de 25 de ani a produs un accident rutier pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Polițiștii au constatat că nu avea permis de conducere, consumase alcool și că maşina era furată. Tânărul a fost arestat preventiv.

Poliția a constatat că mașina era furată. FOTO FB Poliția Română
Poliția a constatat că mașina era furată. FOTO FB Poliția Română

„La data de 16 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au reținut un bărbat în vârstă de 25 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și furt în scop de folosință”, se arată într-un comunicat al Brigăzii Rutiere a Capitalei. 

Faptele s-au întâmplat pe 15 ianuarie, când, în jurul orei 00:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Șoseaua Electronicii din Sectorul 2.

Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulație din care au rezultat exclusiv pagube materiale:

„Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la sediul I.N.M.L., în vederea prelevării de mostre biologice.Conform buletinului de analiză toxicologică, a rezultat o imbibație alcoolică de 1.88 g/l alcool pur în sânge”.

Păgubitul a depus plângere

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

„Ulterior, la Secția 28 Poliție a fost înregistrată o plângere pentru furtul autoturismului condus de bărbatul în vârstă de 25 de ani, iar după instrumentarea dosarului penal, actele de urmărire penală au fost transmise Brigăzii Rutiere și a fost dispusă reunirea cauzei”, se mai arată în comunicat.

În baza probatoriului administrat, organele de cercetare penală din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au dispus reținerea bărbatului în vârstă de 25 de ani pentru 24 de ore, ca urmare a săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. și ped. de art. 335 alin. 1 din Codul Penal, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. 1 Cod Penal și furt în scop de folosință, faptă prev. de art. 230 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 228 alin. 1 și art. 229 alin. 1, lit. b) și d). Cod penal”.

Vineri, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 2, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Amintim că un bărbat este cercetat de polițiștii din Maramureș după ce ar fi furat un autoturism din curtea unei locuințe. Acesta se afla sub influența alcoolului și nu deținea permis de conducere.

În noiembrie 2025, un şofer fără permis şi în stare de ebrietate a fugit de poliţie, provocând un accident rutier în urma căruia un tânăr a fost rănit, iar trei autoturisme, printre care şi autospeciala poliţiei, au fost avariate.

București

