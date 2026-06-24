Cum a reușit o rețea de falși polițiști și pretinși reprezentanți ai BNR să escrocheze o bătrână cu peste 500.000 lei. Percheziții în București și Ilfov

Polițiștii din Capitala au efectuat miercuri, 24 iunie, două percheziții domiciliare într-un dosar de înșelăciune în care o femeie de 72 de ani ar fi fost păgubită de peste jumătate de milion de lei. Suspecți sunt trei bărbați care s-ar fi dat drept polițiști și reprezentanți ai BNR și ar fi folosit documente false pentru a o convinge pe victimă să le predea banii sub pretextul „securizării” conturilor bancare.

„Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 8 Poliție, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și complicitate la înșelăciune”, a transmis Poliția Capitalei, miercuri, într-un comunicat.

Ancheta vizează trei bărbați de 23, 29 și 38 de ani, care în perioada 25 martie - 7 mai 2026, ar fi indus în eroare o femeie, în vârstă de 72 de ani, „prin folosirea unor calități mincinoase, ca fiind reprezentanți ai unor instituții, precum și prin folosirea unor mijloace frauduloase (transmiterea prin intermediul unei aplicații online a unor fotografii cu legitimații, citații și alte înscrisuri falsificate)”.

Potrivit poliției, suispecții ar fi determinat victima să retragă mai multe sume de bani, din conturile sale bancare și să le înmâneze unei persoane, „cu pretinsul scop de a securiza aceste sume, întrucât ar fi avut loc o tentativă de fraudă asupra conturilor bancare aparținând acesteia”.

Prejudiciul stabilit oficial este de peste 553.000 de lei.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile și 19.000 de lei, sumă a cărei proveniență nu a putut fi justificată. Doi dintre suspecți, cei de 23 și 29 de ani, au fost găsiți și duși la audieri. Pentru bărbatul de 29 de ani a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore. Cel de-al treilea suspect este căutat.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Cum operau cei trei șarlatani

Surse neoficiale indică faptul că cei trei suspecți s-ar fi prezentat drept polițiști și reprezentanți ai Băncii Naționale a României, folosind documente false trimise prin WhatsApp pentru a câștiga încrederea victimei. Aceleași surse arată că prejudiciul total ar fi de aproximativ 495.000 de lei și 10.735 de euro, sume retrase de victimă și predate personal autorilor.

Conform acestor informații, suspectul de 38 de ani, cetățean moldovean, ar fi ridicat de la victimă 250.000 de lei pe 25 martie și încă 245.000 de lei pe 27 martie. Suspectul de 29 de ani, considerat autorul principal, ar fi preluat 10.735 de euro pe 7 mai. Complicele de 23 de ani ar fi asigurat cazarea celorlalți doi în București, efectuând rezervări și plătind avansul.

Actrița Adriana Trandafir, victimă într-o altă schemă de fraude online

Amintim că polițiștii din București au făcut percheziții și într-un într-un dosar de acces ilegal la sisteme informatice și fraude financiare. Cinci tineri sunt suspectați că ar fi folosit date bancare furate pentru aproximativ 200 de tranzacții, susțin surse din anchetă. Una dintre victime este actrița Adriana Trandafir.