O fetiță de 10 ani aflată pe bicicletă a murit, după ce a fost spulberată de un șofer beat. Prietena ei a fost rănită

Un accident grav a avut loc sâmbătă seară, 27 iunie, în comuna Variaș, județul Timiș, unde un șofer aflat sub influența alcoolului a lovit cu mașina două fete. În urma impactului, una dintre victime a murit.

Autoritățile au fost sesizate cu privire la accident în jurul orei 21:47. Pompierii s-au deplasat la locul accidentului cu o autospecială de primă intervenție si comandă și un echipaj SMURD tip C cu medic.

Șoferul, în vârstă de 49 de ani, a fugit de la locul accidentului, însă a fost prins imediat de polițiști și reținut pentru 24 de ore, potrivit Opinia Timișoarei. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„La data de 27 iunie 2026, în jurul orei 21:47, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Gelu.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 49 de ani, a condus un autoturism pe o stradă Secundară din localitatea Gelu, dinspre DJ 692C înspre cimitirul din localitate, iar la un moment dat ar fi acroșat o bicicletă care se deplasa pe marginea părții carosabile, condusă de o minoră în vârstă de 11 ani, pe care se afla, în calitate de pasageră, o altă minoră, în vârstă de 10 ani.”

În urma accidentului, fetița de 11 ani a fost rănită. Cealaltă victimă, în vârstă de 10 ani, a fost găsită în stare de inconștiență și nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicii declarând decesul acesteia. Minora rănită a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Duminică, bărbatul va fi prezentat unității de parchet, în vederea dispunerii măsurilor următoare

Este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului.