Video Accident grav în Timișoara, tot cu un taximetrist: șofer încarcerat după coliziunea dintre un taxi și un tramvai. Trafic blocat în zonă

Un accident rutier grav s-a produs vineri, în jurul orei 12:10, pe Bulevardul Revoluției din 1989 din Timișoara. Un taxi a intrat în coliziune cu un tramvai. În urma impactului, șoferul mașinii a rămas încarcerat.

Potrivit ISU Timiș, la fața locului au fost mobilizate de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și 10 pompieri.

În tramvai se afla doar vatmanul, iar în autoturism doar șoferul, au precizat reprezentanții ISU Timiș.

„În urma impactului, șoferul autoturismului a rămas încarcerat. Echipajele de intervenție lucrează pentru extragerea victimei și asigurarea măsurilor PSI necesare”, au transmis salvatorii.

La fața locului au intervenit și echipaje medicale, care au preluat victima după extragerea din vehicul pentru acordarea primului ajutor.

Circulația în zonă a fost complet blocată, iar traficul rutier și transportul public au fost afectate semnificativ.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Accidentul vine la o zi după ce un accident grav s-a produs în fața unui complex comercial din Timișoara, după ce un alt taximetrist a pierdut controlul volanului și a intrat pe trotuar, lovind mai multe persoane aflate la coadă.

Potrivit polițiștilot, un taximetrist în vârstă de 65 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a intrat pe o zonă destinată pietonilor, unde a lovit trei persoane: o femeie de 56 de ani și doi bărbați, dintre care unul în vârstă de 34 de ani. Cel de-al treilea bărbat nu a putut fi identificat la fața locului, fiind dus de urgență la spital.