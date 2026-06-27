Opt români, implicați într‑un accident teribil în Austria. Microbuzul în care se aflau a căzut într-o prăpastie. O femeie, dusă cu elicopterul la spital

Un accident rutier grav a avut loc joi seară în Austria, unde un microbuz în care se aflau opt cetățeni români s‑a răsturnat într‑o râpă adâncă de aproximativ 10 metri. Cinci femei au fost rănite. Una dintre victime fost transportată de urgență la spital cu elicopterul.

Microbuzul, condus de un român în vârstă de 36 de ani, circula pe un drum comunal dinspre St. Kosmas către Brugga, relatează, pe Facebook, Jurnal de Emigrant

În jurul orei 20:00, într‑o curbă la dreapta, șoferul a pierdut controlul direcției din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori. Vehiculul a părăsit carosabilul, a ajuns într-o râpă, s-a răsturnat și s-a oprit între copaci.

Toate cele opt persoane aflate în microbuz au reușit să iasă sau să fie scoase din vehicul înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

O femeie, în stare gravă

Pompierii din Althofen și Meiselding au intervenit cu aproximativ 30 de oameni, alături de echipaje medicale și de Crucea Roșie.

Două persoane au fost rănite grav. O femeie româncă a fost transportată cu elicopterul medical C11 la Spitalul de Urgență pentru Accidente din Klagenfurt. Alte patru femei, rănite ușor, au fost duse la spitalul din Friesach pentru investigații și tratament.

După acordarea primului ajutor, pompierii au verificat interiorul microbuzului, au deconectat alimentarea electrică și au securizat zona. Din cauza poziției dificile în care se afla vehiculul, acesta nu a putut fi ridicat în aceeași seară.

Șoferul român a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului.

Amintim că, în august 2025, familie de români a fost implicată într-un alt accident rutier produs Austria. În urma impactului violent, un copil de 8 ani a murit, iar alți trei membri ai familiei au ajuns la spital.

În 2023, un român de 21 de ani a fost implicat într-un accident rutier produs în Austria. Tânărul conducea o dubă pe autostrada A13 când s-a izbit de spatele semiremorcii unui camion ce era condus de un șofer din Belarus. Șoferul român a fost rănit și a ajuns la spital.