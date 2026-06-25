Video Momentul în care doi pensionari pe tricicluri electrice s-au ciocnit într-o intersecție. Amândoi au ajuns la spital

Doi vârstinci au ajuns la spital după un accident neobișnuit petrecut într-o localitate din județul Alba. Cei doi se deplasau pe tricicluri electrice, iar o manevră de depășire și un viraj imprudent au dus la coliziune. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Accidentul a avut loc pe 21 iunie 2026, în jurul orei 12.12.

„Un accident neobișnuit s-a petrecut pe o stradă din Teiuș, județul Alba. Doi pensionari, unul de 77 de ani, celălalt de 80, pe tricicluri electrice, au ajuns la spital după ce au intrat în plin unul în celălalt într-o intersecție”, se arată pe grupul de Facebook Infotrafic România

Sursă video Facebook Infotrafic România

Poliția Orașului Teiuș a fost sesizată, prin 112, în jurul orei 12:12, cu privire la accident.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că bărbatul de 77 de ani s-a angajat în depășirea celuilalt triciclu electric, condus de un localnic de 80 de ani, potrivit Alba24.

În acel moment, bărbatul de 80 de ani ar fi virat la stânga fără să se asigure, iar cele două vehicule au intrat în coliziune.

În urma impactului, ambii vârstnici au suferit răni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliția precizează că ambii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Amintim că, în 2023, doi pensionari au căzut în gol cu mașina într-un canal de irigiații. Incidentul a avut loc pe DN2, la urcarea pe podul ce traversează magistralele feroviare și un canal betonat de irigații.