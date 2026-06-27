Bogdan Ivan recunoaște că a provocat un accident auto: „N-am acordat prioritate unui autobuz”

Deputatul PSD Bogdan Ivan a declarat sâmbătă, 27 iunie, că accidentul în care a fost implicat, în urmă cu câteva zile, în municipiul Bistrița, s‑a petrecut din vina sa, după ce nu a acordat prioritate unui autobuz.

Întrebat sâmbătă, la Palatul Parlamentului, ce s‑a întâmplat și cine poartă responsabilitatea, deputatul a explicat circumstanțele.

„Eu am fost de vină pentru că n-am acordat prioritate unui autobuz pe care efectiv nu l-am văzut. Bătea soarele din direcţia din care a venit acel autobuz şi, efectiv, nu l-am văzut. Din fericire pentru mine şi familia mea, pentru că era şi copilul meu de trei ani în maşină, am rămas doar cu câteva vânătăi şi cu o sperietură serioasă” a declarat Bogdan Ivan.

Social-democratul a subliniat că atât el, cât și familia sa au scăpat fără răni grave, însă incidentul ar fi putut avea consecințe mult mai serioase:

„Putea să fie o tragedie. A fost, repet, vina mea pentru că n-am acordat prioritate acelui autobuz”.

Amintim că mașina parlamentarului a intrat în coliziune cu un autobuz care circula regulamentar, potrivit informațiilor publicate de Vocea Bistriței.

Impactul a avariat grav partea din față a autoturismului. Conform acelorași surse, deputatul nu ar fi acordat prioritate autobuzului și ar fi pătruns pe un sector de drum cu sens unic, venind din direcția interzisă.