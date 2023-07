Coborârea lui Horia Colibășanu de pe muntele Karakorum. „Ceai cu biscuiți la fiecare masă“ FOTO

Alpinistul timișorean Horia Colibășanu, care a urcat pe vârful Broad Peak (8.051 metri), în 15 iulie 2023, reușind al zecea vârf de peste 8.000 de metri, a continuat în aceste zile coborârea de pe muntele Karakorum din Pakistan.

Alpiniștii profesioniști consideră că atingerea unui vârf reprezintă doar 50% dintr-o expediție. Coborârea este la fel de importantă și dificilă.

În 15 iulie 2023, Horia Colibășanu a ajuns pe Broad Peak (8.051 metri), al zecelea său vârf de peste 8.000 de metri, iar apoi a început coborârea de pe munte. Vineri, 21 iulie 2023, Colibășanu a ajuns în localitatea Skardu din Pakistan.

Horia Colibășanu a ținut în permanență legătura cu cei de acasă prin intermediul Facebook. El a povestit zilnic prin ce trece.

„În drum spre abăra de bază, eram ud fleașcă! Tot drumul a plouat. Nu am mai pățit niciodată așa ceva, dar m-am recuperat repede și în această dimineață am plecat din tabăra de bază împreună cu doi porteri. Sunt bine, încep să-mi revin și sunt încântat de noul record personal: am reușit să ating un vârf de peste 8.000 de metri în mai puțin de 11 zile, mai exact 10 zile și 16 ore. Mă bucur, nu atât pentru că am reușit să modific un număr, ci pentru că acest lucru îmi dă posibilitatea să gândesc alte proiecte în Himalaya sau Karakorum, unde acest tip de reacție a corpului este esențială. Acum, am o altă perspectivă asupra posibilităților organismului meu și a performanțelor pe care pot să le realizez. În următoarea expediție pot lua în calcul aceste date, pentru o mai bună organizare”, a scris Colibășanu după ce a ajuns în tabăra de bază.

Apoi, după frigul de pe vârf, a venit canicula.

„Mergem de cinci ore prin căldură și sunt rupt. Micul dejun, prânzul și chiar cina arată la fel: ceai cu biscuiți. Dar, azi ne răsfățăm că avem și gem. Mă mai răcoresc când întreabă: do you want sugar, sir? (...). Am ajuns în jurul prânzului în tabăra Houburtse. Erau 40 de grade în cort, eu venind de la - 20. Eram aproape leșinat din cauza căldurii. Noroc cu o sticlă de suc, altfel îmi dădeam duhul. Acum sunt 22 de grade Celsius”, a mai povestit Colibășanu.

Drumul nu a fost lipsit de peripeții nici la altitudine mai joacă, în drum spre Skardu. Un râu umflat le-a dat bătăi de cap, dar au depășit cu brio și momentul și râul.