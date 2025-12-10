Scandal la un cămin de vârstnici din județul Timiș: 74 de persoane mutate ilegal într-un imobil din Cenad

Polițiștii din Timiș au descoperit 74 de persoane în vârstă care locuiau ilegal într-un imobil din comuna Cenad, deși erau înregistrate la un cămin din Lenauheim. Autoritățile au intervenit pentru a le evalua starea de sănătate și pentru a le asigura relocarea în condiții sigure.

Polițiștii Serviciului de Ordine Publică Timiș, împreună cu colegi din Sânnicolau Mare și reprezentanți ai Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Timiș, au descoperit, miercuri, 74 de persoane în vârstă cazate într-o locuință din Cenad, fără ca aceasta să îndeplinească cerințele legale pentru astfel de activități.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, la fața locului a fost solicitată ambulanța „pentru evaluarea stării de sănătate a persoanelor şi oferirea îngrijirilor medicale de specialitate”, iar reprezentanții DGASPC Timiș urmează să le relocheze.

Primele verificări au arătat că toți vârstnicii erau înregistrați la un cămin de persoane vârstnice din Lenauheim.

Cum au ajuns bătrânii să fie mutați

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că, „întrucât la căminul Lenauheim nu s-ar fi luat măsurile necesare pentru cazarea corespunzătoare a vârstnicilor, directoarea centrului ar fi mutat o parte dintre aceştia într-o locuinţă din Cenad, fără a fi îndeplinite însă formele legale”.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Timiș. Aceștia au întocmit un dosar penal pentru „exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi” și continuă cercetările, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, pentru a stabili cu exactitate cum s-a ajuns la această situație.