Colegiul Medicilor, despre cazul doctorului care a murit în timp ce consulta un pacient: „Și medicii sunt bolnavi. Prea des aceste tragedii”

Colegiul Medicilor din România a transmis, miercuri seară, că, la spitalul unde profesa medicul de 48 de ani care a murit în timul unui consult, 24 de doctori deservesc o populaţie de 60.000 de persoane.

„Şi medicii sunt bolnavi şi medicii mor…Medic chirurg de numai 48 de ani mort chiar în timp ce se afla într-un consult cu un pacient. Tragedia a avut loc la Spitalul Orăşenesc «Sf. Ştefan» din Rovinari.

Reprezentanţii spitalului, contactaţi de reprezentanţii CMR, au afirmat că în prezent în spital sunt 24 de medici care deservesc o populaţie de aproximativ 60 de mii de locuitori. Medicul era cunoscut cu probleme cardiovasculare”, au transmis, miercuri seară, pe pagina de Facebook, reprezentanţii Colegiului Medicilor din România.

Potrivit acestora, medicul decedat avea specialitatea de chirurgie generală.

„În prezent în spital mai sunt doar 2 medici de chirurgie generală, iar directorul medical al unităţii a precizat că la Spitalul Orăşenesc din Rovinari pe majoritatea specialităţilor medicale există în prezent doar un singur medic, ceea ce presupune o încărcătură extrem de mare”, au mai transmis reprezentanţii CMR.

Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, a atras atenţia că pre des se întâmplă astfel de tragedii.

„Prea des aceste tragedii. Nu ştim cauza morţii, dar vorbim de un medic de numai 48 de ani, am înţeles că era bolnav. Gândurile noastre se îndreaptă către familie şi colegi, cărora le transmitem condoleanţele noastre”.

Poiană a transmis şi un mesaj către autorităţi: „Dumneavoastră aveţi pârghiile şi deciziile şi vă adresăm rugămintea să consideraţi o prioritate în a identifica soluţii şi oportunităţi că să oferiţi condiţii medicilor de a profesa şi în zonele care nu sunt mari centre universitare sau oraşe mari. Pacienţii au nevoie de servicii medicale în toate regiunile ţării. Iar colegii medici au nevoie de un program corect care să limiteze cazurile de burnout”.

Amintim că medicul chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina, în vârstă de 48 de ani, a murit chiar în timp ce consulta un pacient.

A fost resuscitat de colegii săi timp de o oră, însă fără rezultat. La un moment dat i s-a făcut rău și s-a prăbușit. În ciuda eforturilor depuse de colegii lui, acesta nu a mai putut fi salvat. Chirurgul a suferit un stop cardiac.