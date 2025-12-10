Premierul Ilie Bolojan a declarat că intenția sa este ca salariul minim pe economie să rămână neschimbat anul viitor, la fel ca salariile bugetarilor și pensiile. Aceste majorări ar urma să fie reluate abia din 2027, în funcție de evoluțiile bugetare și economice.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că opțiunea sa personală este menținerea salariului minim la nivelul actual și anul viitor. „Analizând situația de astăzi, opțiunea mea personală este să menținem salariul minim la nivelul din anul acesta și anul viitor”, a spus premierul.

Întrebat dacă vor fi anulate măsurile care au redus veniturile profesorilor sau dacă pensiile vor fi indexate conform legii, Bolojan a afirmat că astfel de așteptări nu pot fi îndeplinite. „Conform legislației pe care am adoptat-o deja, nivelul de salarizare, deci pensiile și salariile nu vor scădea, dar nu se vor majora, așa este programarea în momentul de față și toate angajamentele noastre față de Comisia Europeană, față de creditorii noștri, toate calculele legate de reducerea deficitului se bazează și pe această măsură”, a declarat acesta la podcastul Friendly Fire.

Perspectivele pentru 2027

Premierul a explicat că anul viitor nu există resurse pentru creșteri salariale sau indexări de pensii, însă acestea ar putea fi reluate începând cu 2027. „E puțin probabil ca în bugetul de anul viitor să venim cu drepturi suplimentare, în general, în orice fel de domeniu, cât timp avem deficitele pe care le avem și ne împrumutăm la niște dobânzi foarte mari. (…) În felul acesta, în a doua jumătate a anului viitor, după ce se face o analiză a evoluției bugetare pe primele șase luni, se pot pregăti măsuri pentru o relansare, dar din toamna anului viitor încolo sau din 2027”, a precizat premierul.

Acesta a subliniat că plafonarea salariilor în sectorul public se va opri anul viitor, iar din 2027 se va reveni la indexarea „curată” cu inflația sau cu datele fiscale ale momentului.

Discuțiile din Consiliul Tripartit: patronatele și Guvernul, pe aceeași linie

În cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, premierul Bolojan și reprezentanții patronatelor au susținut menținerea salariului minim brut la 4.050 de lei. Patronatele au argumentat că în ultimii patru ani salariul minim a crescut cu 76%, peste ritmul sustenabil al economiei.

Potrivit companiilor, o nouă creștere ar afecta competitivitatea și ar determina pierderi de locuri de muncă în sectoare precum HORECA, industria mobilei și industria ușoară.

De cealaltă parte, sindicatele au pledat pentru majorarea salariului minim, subliniind că este „o măsură importantă pentru protejarea puterii de cumpărare” și s-au declarat dispuse să propună un plan pentru păstrarea locurilor de muncă.

Argumentele premierului: inflație, costuri bugetare și presiune pe afaceri

Premierul a avertizat că o creștere a salariului minim ar alimenta inflația și ar pune presiune pe afacerile mici. „O eventuală creștere anul viitor a salariului minim brut va genera creșteri în cascadă a multor salarii, deoarece de salariul minim brut sunt legate peste 40 de acte normative și mecanisme bugetare”, arată Guvernul.

„Orice majorare salarială care nu se bazează pe o creștere a productivității muncii duce la un plus de inflație, care îi afectează mai ales pe cei cu venituri mici”, a transmis premierul.

Acesta a atras atenția și asupra diferențelor existente între regiuni: „O creștere uniformă a salariului minim ar penaliza zonele mai sărace, de unde ar dispărea multe locuri de muncă actuale, în rural și în orașele mici”.

Propunerile sindicatelor și patronatelor pentru 2026

Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 un salariu minim de 4.350 lei, în timp ce alte confederații au avansat valori cuprinse între 4.400 și 4.445 lei.

Patronatele IMM-urilor au cerut păstrarea nivelului actual din cauza contextului economic și a noilor măsuri fiscale. O altă confederație patronală a solicitat ca, dacă va exista o majorare, aceasta să fie la nivelul minim reieșit din calcule.

Potrivit formulei legale de actualizare, salariul minim ar trebui să fie anul viitor între 4.319 și 4.778 de lei, în funcție de indicatorii economici.

Comisia Europeană: înghețarea salariului minim nu încalcă legislația UE

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a precizat că o eventuală înghețare a salariului minim nu contravine directivei europene, deoarece aceasta nu obligă statele membre să majoreze salariile minime și nu stabilește un nivel minim obligatoriu.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că impactul bugetar al majorării salariului minim ar fi redus pentru stat, chiar dacă aproximativ 100.000 de persoane din sistemul public sau beneficiari de ajutoare sociale sunt legați de acest indicator. Creșterea salariului minim ar aduce însă venituri mai mari la buget, având în vedere că majoritatea celor plătiți cu minimul pe economie provin din mediul privat.