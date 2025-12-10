Militarii francezi au salvat un șofer de TIR, implicat într-un grav accident pe Autostrada A3 București-Ploiești

Trei militari francezi, dislocați în România în cadrul unei misiuni NATO, au intervenit, miercuri, pentru a salva viața unui șofer de camion. Acesta a fost implicat într-un accident pe Autostrada A3 București – Ploiești.

Potrivit reprezentanților misiunii operaționale „Aigle” (Vulturul) din România, militarii făceau parte din batalionul multinațional NATO dislocat la Cincu, unde Franța este națiune-cadru.

Aceștia se deplasau către Ploiești când au observat cum tirul, circulând din sens opus, a ieșit prin parapetul de siguranță și s-a oprit în fața lor.

Militarii au intervenit imediat pentru a acorda primul ajutor șoferului și pentru a asigura zona accidentului. După ce încercările de a comunica cu conducătorul auto din cabină au eșuat, unul dintre ei a spart geamul vehiculului cu mâinile, constatând că șoferul era în stare de șoc.

Rănit la încheieturi în timpul intervenției, cu sprijinul unui alt participant la trafic, a reușit să scoată victima din camionul avaria. Din motorul tirului ieșea fum și se scurgea combustibil.

Ceilalți doi militari francezi au continuat să securizeze zona și să ghideze echipajele de intervenție către șoferul rănit.

Prin intervenția lor rapidă, cei trei militari- specialiști în transport logistic – împreună cu participantul la trafic, au salvat viața șoferului de TIR.

Generalul de brigadă Cyrille Mathias, reprezentantul național al Franței și locțiitor al comandantului Diviziei Multinaționale Sud-Est din România, i-a felicitat pe cei trei militari pentru curajul și solidaritatea de care au dat dovadă.