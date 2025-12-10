Ministrul Justiției, chemat în Parlament după documentarul Recorder despre sistemul judiciar

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este chemat în Parlament, la Ora Guvernului, după ce site-ul de investigații Recorder a publicat marți, cu o zi înaintea unei decizii a Curții Constituționale privind legea pensiilor speciale ale magistraților, un documentar intitulat „Justiție capturată” în care este analizată situația în care se află sistemul.

„O țară întreagă a văzut reportajul Recorder, mărturii, probe, mărturisirile unor persoane cu funcții înalte în sistemul judiciar care au ales să nu tacă, au ales să facă un pas în față și să vorbească despre justiția capturată. (..) Sunt multe chestiuni legate de Justiție care trebuie discutate în Parlament, fără patos, cu argumente, pentru că lucrurile nu mai pot continua așa. Îi felicit pe realizatorii reportajului, dar și pe magistrații care au acceptat să vorbească”, a declarat Stelian Ion, deputat USR și fost ministru al justiției.

Concret, documentarul descrie o posibilă înțelegere între puterea politică și reprezentanți de la vârful justiției. Primii ar asigura avantaje legislative, inclusiv pensiile speciale, iar magistrații ar oferi protecție prin diverse soluții juridice, este concluzia materialului.

Ancheta susține această ipoteză prin date statistice care arată o creștere a numărului de achitări și infirmări de sentințe definitive. Materialul include mărturii ale unor foști și actuali oficiali din managementul sistemului judiciar, precum și declarații ale unor magistrați activi, sub protecția anonimatului. Ideea centrală a investigației este că, deși cadrul legislativ pare corect, acesta a suferit distorsiuni sistematice prin modul de aplicare.

Ministrul justiției: „Trebuie făcută o analiză concretă”

Ca urmare a acestor dezvăluiri, ministrul justiției a transmis un mesaj public în care a subliniat nevoia unei analize serioase a problemelor expuse, menționând că integritatea sistemului este vitală pentru încrederea cetățenilor.

„În ceea ce privește durata de desfășurare a proceselor, durata rezonabilă, aș aminti faptul că recent a existat o evaluare făcută de către Comisia Europeană. A existat și o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, care a fixat anumite repere în ceea ce privește progresele făcute de România cu privire la durata de soluționare a cauzelor. Aș vrea să spun și că în Uniunea Europeană există o preocupare generală în foarte multe țări, pentru durata îndelungată a procedurilor. Trebuie făcută o analiză concretă pentru fiecare cauză în parte și văzut dacă este o chestiune care este obiectiv generată de complexitatea cauzei, de numărul persoanelor implicate, sau este o tergiversare culpabilă. Și atunci sigur, dacă cineva tergiversează culpabil, ar trebui să și răspundă”, a declarat Radu Marinescu la Digi24.

Lia Savonea: „Ne aflăm în fața unei campanii de delegitimare”

În replică, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, spune că documentarul prezintă o imagine distorsionată a realității.

„Situația sistemului judiciar este serioasă și nu poate fi ignorată. Analizez cu atenție ce demersuri sunt necesare. Ne aflăm, din păcate, în fața unei campanii persistente de delegitimare a unor lideri ai justiției, construită pe declarații anonime și pe acuzații prezentate ca adevăruri, fără a fi susținute de fapte verificate. Contextul este mai complex decât pare la prima vedere, motiv pentru care am obligația să documentez temeinic toate aspectele înainte de a avea o reacție publică. Dată fiind poziția pe care o ocup, nu îmi pot permite intervenții pripite sau care ar putea fi interpretate”, a declarat Lia Savonea pentru HotNews.ro.

Documentarul va fi difuzat miercuri, de la ora 21:00, de postul public de televiziune, TVR.