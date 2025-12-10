Bogații din centrul Londrei parchează unde doresc, pentru că nu le pasă de amenzi. Un Rolls Royce de peste 250.000 de euro, ridicat de pe trotuar

Un Rolls Royce, în valoare de peste 250.000 de euro, înmatriculat în Arabia Saudită, a fost ridicat de pe trotuarul din Grosvenor Square, Londra, de autoritățile locale, în cadrul unei campanii împotriva parcărilor ilegale.

Consiliul Local Westminster (WCC) a declarat că intervenția a fost necesară după plângeri venite din partea locuitorilor. Oamenii s-au plâns că oaspeții hotelului Chancery Rosewood ocupă trotuarele cu mașinile lor de lux.

„Cei care merg pe jos nu ar trebui să fie nevoiți să ocolească supercaruri parcate ilegal. Nu vom tolera astfel de practici, fie că este vorba despre o bicicletă sau un Lamborghini”, a spus un reprezentant al Consiliului.

Autoritățile spun că amenzile nu au funcționat, deoarece vehiculele sunt înmatriculate în străinătate, iar recuperarea costurilor este dificilă.

„Proprietarii sunt atât de bogați încât amenzile nu contează”, a explicat un purtător de cuvânt al consiliului, potrivit BBC.

Consiliul a folosit un vehicul de relocare pentru a ridica Rolls Royce-ul albastru din Grosvenor Square și a-l muta într-o altă locație la câteva străzi distanță.

„Abordarea obișnuită de a emite notificări de amendă s-a dovedit ineficientă. Vehiculele sunt înmatriculate în străinătate – cele pe care le-am fotografiat au plăcuțe saudite – așa că șansele de a recupera costurile sunt practic nule. Și proprietarii vehiculelor, care includ Rolls Royce și Lamborghini, sunt atât de bogați încât amenzile aproape că nu contează”, spus un purtător de cuvânt al Consiliului.