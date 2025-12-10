search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Un cercetător NASA ar fi descifrat misterul Stelei din Betleem. Posibila explicație a fenomenului biblic care a fascinat omenirea

Publicat:

Un cercetător de la NASA afirmă că a făcut un pas important spre elucidarea unuia dintre cele mai vechi și fascinante mistere biblice: Steaua din Betleem. Specialistul în științe planetare Mark Matney propune prima teorie fundamentată pe simulări științifice moderne care ar putea explica mișcarea neobișnuită a stelei descrise în Evanghelia după Matei.

Magii au observat steaua mult înainte de a ajunge la Betleem. FOTO: X/@ancientorigins
Magii au observat steaua mult înainte de a ajunge la Betleem. FOTO: X/@ancientorigins

Într-un studiu publicat în Journal of the British Astronomical Association, Mark Matney susține că fenomenul ar putea fi explicat de o cometă care a trecut extrem de aproape de Pământ în jurul anului 5 î.Hr.

Ipoteza se bazează pe consemnări ale astronomilor chinezi, care au observat în acea perioadă o cometă strălucitoare vizibilă timp de peste 70 de zile, începând din primăvară. Data corespunde intervalului în care istoricii plasează cel mai probabil nașterea lui Iisus, întrucât Irod cel Mare — menționat în relatarea biblică — a murit la scurt timp după acest an, relatează The Times.

Mișcarea stelei, explicată prin simulări moderne

Textul biblic descrie o stea care „apare la răsărit”, îi călăuzește pe magi și „se oprește deasupra” locului în care se născuse pruncul. O astfel de mișcare aparent staționară este imposibilă pentru un corp ceresc aflat la distanță mare, motiv pentru care mulți cercetători au considerat-o fie simbolică, fie miraculoasă.

Mark Matney oferă însă o interpretare diferită: cometa observată de chinezi ar fi trecut atât de aproape de Pământ, încât mișcarea ei aparentă să fi fost sincronizată cu traiectoria magilor pentru scurt timp.

Folosind simulări bazate pe tehnici moderne de modelare orbitală, cercetătorul a identificat orbite posibile care ar fi adus cometa la o distanță de 380.000 – 400.000 km — comparabilă cu distanța până la Lună.

Citește continuarea articolului pe Click!.

Știință

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
