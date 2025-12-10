search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Decizie definitivă a ÎCCJ: Lucian Duță scapă de pedeapsa de 6 ani. Fostul șef al CNAS acuză două judecătoare că l-au ținut ilegal în detenție

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anulat miercuri, 10 decembrie, condamnarea de șase ani cu executare a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duță. Instanța a dispus încetarea procesului penal pe motiv de prescripție. 

Lucian Duță FOTO: Arhivă, Adevărul
Lucian Duță FOTO: Arhivă, Adevărul

Completul format din judecătorii Iulian Dragomir, Luminița Criștiu‑Ninu și Adriana Ispas a admis recursul în casație formulat de Duță și a casat parțial hotărârea Curții de Apel București din 2022, anulând mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea.

Decizia vine la câteva luni după ce, în septembrie 2025, ÎCCJ dispusese punerea în libertate a lui Duță, până la soluționarea căii extraordinare de atac.

În baza art. 448 alin. 1 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală raportat la art. 396 alin. 6 și art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a, se dispune încetarea procesului penal față de inculpatul Duță Nicolae-Lucian sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită”, se arată în decizia instanței.

Reacția lui Lucian Duță după decizia ÎCCJ

La scurt timp după aflarea soluției, Lucian Duță a publicat pe Facebook un mesaj amplu, susținând că a fost deținut ilegal timp de peste trei ani.

„Dreptate și Adevăr. 1150 de zile de detenție nelegală. Atât a durat până când statul român a constatat azi, printr-o decizie a ÎCCJ, că eu am stat ilegal în închisoare”, a scris acesta.

În mesajul său, Duță afirmă că situația sa ar fi fost posibilă din cauza unei „erori judiciare”, dar susține că „adevărul este mai dureros”, acuzând două judecătoare de la Curtea de Apel București de „nerespectarea legii”.

„Adevărul este mult mai dureros de spus și anume că două judecătoare de la CAB (Daniela Panioglu și Alina Guluțanu ) au acționat ca niște veritabili criminali judiciari cu sânge rece. Adică au ales în mod ilegal și mai ales abject să nu respecte LEGEA. De ce? Pentru că știau că nu li se poate întâmpla nimic dacă pur și simplu devin infractoare și calcă în picioare legea supremă în stat, respectiv CONSTITUȚIA ROMÂNIEI ! Au fost ani de zile în care m-am întrebat ce poate să-l facă pe un judecător să devină criminal judiciar”, a transmis Lucian Duță. 

De asemenea, fostul șef al CNAS vorbește despre perioada detenției, despre impactul asupra familiei și despre sprijinul primit.

„Nu voi vorbi niciodată despre suferința mea și a celor apropiați mie. Dar întotdeauna voi fi recunoscător celor care au crezut până la capăt în adevăr și dreptate”, a mai scris acesta.

Fostul preşedinte al CNAS, condamnat la şase ani de închisoare

Lucian Duță, fostul șef al CNAS, a fost condamnat definitiv, în anul 2022, la 6 ani cu executare pentru că a luat mită pentru implementarea cardului de sănătate.

În decembrie 2018, DNA l-a trimis în judecată pe Lucian Duță pentru luare de mită în formă continuată.

Fostul șef al CNAS este acuzat că ar fi primit o mită de 6,3 milioane de euro cash sau direct în contul din Elveţia al unei firme off-shore înregistrată în Charleston, Saint Kitts&Nevis din Antile (Caraibe), potrivit rechizitoriului DNA.

Potrivit DNA, în perioada 2010-2012, Lucian Duţă, în calitate de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a pretins de la reprezentanţii a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adiţional sau contract pe care l-a semnat în această calitate şi a primit suma totală de 6.300.000 de euro, din care 5.500.000 euro prin transferuri bancare şi 800.000 euro în numerar.


Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
digi24.ro
image
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
stirileprotv.ro
image
A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului
gandul.ro
image
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
mediafax.ro
image
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene
fanatik.ro
image
Curtea Constituțională a dat undă verde măririlor de taxe și impozite. Ce îi așteaptă pe români de la 1 ianuarie 2026
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale
digi24.ro
image
Șeful ANS i-a răspuns sincer lui David Popovici: „Da, e complet adevărat. Știți de ce nu i-am dat banii?” + Atac la Lipă
gsp.ro
image
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Concedieri masive la Bosch Timișoara. Sute de angajați vor fi dați afară în următorii 5 ani
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Moștenirea unei case intră sau nu la bunuri comune: ce spune legislaţia din România
playtech.ro
image
Dublă pierdere pentru Universitatea Craiova! Un titular a ajuns pe masa de operație, iar altul a lipsit de la antrenament. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
El este bărbatul găsit carbonizat în mașină, pe un câmp lângă Oradea. Avea 42 de ani și acasă îl aștepta un copil
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust
romaniatv.net
image
Se dau 200.000 de euro pentru tinerii din România! Iată cum poți obține banii
mediaflux.ro
image
Șeful ANS i-a răspuns sincer lui David Popovici: „Da, e complet adevărat. Știți de ce nu i-am dat banii?” + Atac la Lipă
gsp.ro
image
Leu, 2026 va fi anul tău. Horoscopul aduce oportunități nebănuite. În ce direcție te îndrepți
actualitate.net
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
CCR a aprobat creşterea taxelor din 2026. Ce măsuri intră în vigoare de la 1 ianuarie
click.ro
Prințul William, Profimedia (2) jpg
Prințul William, devastat! Moștenitorul tronului britanic e în lacrimi din nou: ”Amintirile vor rămâne”
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Liam Neeson a prezentat-o pe Pamela Anderson ca „viitoarea doamnă Neeson”! Au o idilă tumultuoasă

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani