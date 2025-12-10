Decizie definitivă a ÎCCJ: Lucian Duță scapă de pedeapsa de 6 ani. Fostul șef al CNAS acuză două judecătoare că l-au ținut ilegal în detenție

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anulat miercuri, 10 decembrie, condamnarea de șase ani cu executare a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duță. Instanța a dispus încetarea procesului penal pe motiv de prescripție.

Completul format din judecătorii Iulian Dragomir, Luminița Criștiu‑Ninu și Adriana Ispas a admis recursul în casație formulat de Duță și a casat parțial hotărârea Curții de Apel București din 2022, anulând mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea.

Decizia vine la câteva luni după ce, în septembrie 2025, ÎCCJ dispusese punerea în libertate a lui Duță, până la soluționarea căii extraordinare de atac.

„În baza art. 448 alin. 1 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală raportat la art. 396 alin. 6 și art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a, se dispune încetarea procesului penal față de inculpatul Duță Nicolae-Lucian sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită”, se arată în decizia instanței.

Reacția lui Lucian Duță după decizia ÎCCJ

La scurt timp după aflarea soluției, Lucian Duță a publicat pe Facebook un mesaj amplu, susținând că a fost deținut ilegal timp de peste trei ani.

„Dreptate și Adevăr. 1150 de zile de detenție nelegală. Atât a durat până când statul român a constatat azi, printr-o decizie a ÎCCJ, că eu am stat ilegal în închisoare”, a scris acesta.

În mesajul său, Duță afirmă că situația sa ar fi fost posibilă din cauza unei „erori judiciare”, dar susține că „adevărul este mai dureros”, acuzând două judecătoare de la Curtea de Apel București de „nerespectarea legii”.

„Adevărul este mult mai dureros de spus și anume că două judecătoare de la CAB (Daniela Panioglu și Alina Guluțanu ) au acționat ca niște veritabili criminali judiciari cu sânge rece. Adică au ales în mod ilegal și mai ales abject să nu respecte LEGEA. De ce? Pentru că știau că nu li se poate întâmpla nimic dacă pur și simplu devin infractoare și calcă în picioare legea supremă în stat, respectiv CONSTITUȚIA ROMÂNIEI ! Au fost ani de zile în care m-am întrebat ce poate să-l facă pe un judecător să devină criminal judiciar”, a transmis Lucian Duță.

De asemenea, fostul șef al CNAS vorbește despre perioada detenției, despre impactul asupra familiei și despre sprijinul primit.

„Nu voi vorbi niciodată despre suferința mea și a celor apropiați mie. Dar întotdeauna voi fi recunoscător celor care au crezut până la capăt în adevăr și dreptate”, a mai scris acesta.

Fostul preşedinte al CNAS, condamnat la şase ani de închisoare

Lucian Duță, fostul șef al CNAS, a fost condamnat definitiv, în anul 2022, la 6 ani cu executare pentru că a luat mită pentru implementarea cardului de sănătate.

În decembrie 2018, DNA l-a trimis în judecată pe Lucian Duță pentru luare de mită în formă continuată.

Fostul șef al CNAS este acuzat că ar fi primit o mită de 6,3 milioane de euro cash sau direct în contul din Elveţia al unei firme off-shore înregistrată în Charleston, Saint Kitts&Nevis din Antile (Caraibe), potrivit rechizitoriului DNA.

Potrivit DNA, în perioada 2010-2012, Lucian Duţă, în calitate de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a pretins de la reprezentanţii a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adiţional sau contract pe care l-a semnat în această calitate şi a primit suma totală de 6.300.000 de euro, din care 5.500.000 euro prin transferuri bancare şi 800.000 euro în numerar.



