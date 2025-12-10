Cine sunt cei patru judecători CCR care au cerut amânarea deciziei privind pensiile speciale ale magistraților

Patru judecători ai Curții Constituționale a României au solicitat amânarea deciziei privind legea care modifică pensiile speciale ale magistraților, motivând că au nevoie de mai multe informații înainte de a se pronunța.

Curtea Constituțională a României a decis amânarea până pe 28 decembrie a hotărârii privind legea care modifică pensiile magistraților. Judecătorii erau așteptați miercuri să se pronunțe asupra sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) referitoare la noul proiect de lege inițiat de Guvernul condus de Nicolae Bolojan.

Ședința de judecată, care a durat aproximativ cinci ore, s-a încheiat cu decizia de amânare, următoarea deliberare fiind programată pentru ora 13:00, pe 28 decembrie.

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – 28 decembrie, ora 13:00”, a transmis CCR.

Surse oficiale citate de Antena 3 arată că patru judecători au solicitat amânarea pentru a analiza mai multe informații înainte de a se pronunța. Este vorba despre Bogdan Licu, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan și Mihai Busuioc, toți numiți la CCR la propunerea PSD.

Decizia CCR vine după ce, vinerea trecută, Înalta Curte de Casație și Justiție a votat în unanimitate să sesizeze Curtea Constituțională asupra proiectului guvernamental, în cadrul unei ședințe a Secțiilor Unite convocate de președintele instanței, Lia Savonea. Toți cei 102 judecători prezenți la ședință au votat în favoarea sesizării.

Potrivit judecătorilor ÎCCJ, proiectul prezinte „lacune normative, încalcă standardele internaționale, iar caracterul de urgență al acestuia nu a fost demonstrat sau a fost construit pe o realitate contrafactuală”.

De asemenea, potrivit ÎCCJ, legea creează „o discriminare evidentă între categoriile de pensii de serviciu, fiind net defavorabilă magistraților, deși aceștia sunt singurii care au statut constituțional garantat”.

Judecătorii consideră că legea atacată creează un regim juridic dezavantajos şi discriminatoriu pentru magistraţi în privinţa dreptului lor la pensie, în raport cu categorii profesionale aflate în situaţii similare sau analoage (alţi beneficiari ai unor pensii de serviciu).